議員提案 新州學生免費餐擬擴大供應 受惠者估逾2.6萬

新澤西州議員提出新的法案，不僅免費供應學生早午餐，領取資格更擴大至中低收入戶。(Getty Images)

自新冠肺炎疫情 爆發以來，聯邦政府實施「全國學校午餐計畫」 (National School Lunch Program) 已超過兩年，不分家庭收入提供所有學生免費的午餐;不過該計畫即將在今年6月30日截止，為此新澤西州議員提出新的法案，不僅增加供應學生早餐，領取資格除低收入 戶，還將中產階級家庭納入。

當初推動全國學校午餐計畫旨在確保孩童們在疫情間不會挨餓，但日前的國會表決未能繼續延長該計畫，故今年暑假和下個學年度校方將恢復舊制，只提供低收入戶的學生免費午餐。

不過新州 眾議會議長柯林(Craig Coughlin)與其他州議會議員推出了新的「勞工階級家庭反飢餓法案」(Working Class Families’ Anti-Hunger Act)，讓來自低收入戶和中產階級家庭的學生都能享有免費的早餐和午餐，受惠學生逾2萬6000人。

儘管距離全國學校午餐計畫的失效日期只剩幾天，但柯林強調「我們的目標是盡可能餵飽每個學生，這也永遠都是我們當務之急」。

按照目前的規定，家庭收入為聯邦貧窮線基準上的185%則符合領取免費午餐的標準；倘若柯林的法案通過，標準將擴大至聯邦貧窮線基準上的200%，在新州相當於一家四口的年收入低於5萬5500元都可符合資格。

按照現行聯邦政府的規範，一家四口的家庭年收入必須在5萬1338元以下才符合領取免費午餐的資格，不過收入等級也會依照家庭人口數有所不同。

勞工階級家庭反飢餓法案又稱第A2368案，近日已通過州眾議會表決，也是現階段新州議會中較大型的抗飢餓法案；先前州參議會也提出過類似的法案，但尚未舉辦參議會全體投票。

根據新州立法事務辦公室(OLS)的估算，該法案預計每年斥資1920萬元，並由新州全體納稅人負擔；柯林解釋，擴大資格的原因在於避免低收入戶家庭被污名化，讓家庭收入較高的人參與能鼓勵更多學生登記參加，「與其說是政府的功能，更像是我們的道德責任」。