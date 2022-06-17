費城華埠龍舟隊舉辦感謝贊助年度籌款晚宴

龍舟隊長陳威（中）、龍儀鳳(右1）向鑽石贊助商亞洲銀行總裁王怡康（左1）頒發感謝匾。

划龍舟在中國有著深厚的文化歷史，在美國也是人們喜聞樂見的運動項目。費城華埠 龍舟隊日前在費城獨立日龍舟賽上，勇獲公開組銅牌。6月12日晚，龍舟隊在聚福金閣舉行感謝贊助籌款晚宴，共有龍舟隊隊員，各界贊助商等100餘名嘉賓蒞臨。

龍舟隊共同隊長陳威、龍儀鳳用中英雙語發表了熱情洋溢的講話，感謝嘉賓們參加龍舟隊的年度籌款晚宴。他們介紹，龍舟隊成立於2007年，創會隊員們來自長樂公會，2009年擴招來自社會各界的隊員，改名為費城華埠龍舟隊。龍舟不僅是一個運動，更有其起源、文化及寓意。華埠龍舟隊員大部分為移民，其創隊宗旨為不論種族、性別、語言和年齡，展開雙臂去接納每一個熱愛龍舟運動的人士，讓隊員們在運動中認知故鄉的文化，從而傳承中華文化、宣揚中華精神。如今，龍舟隊由來自不同文化背景和種族膚色的隊員組成，龍舟隊也成了社區多元化與團結的象徵。

籌款宴上，由鑽石贊助商亞洲銀行總裁王怡康執筆，為龍頭進行 “開光點睛” 儀式，王怡康用毛筆分別在龍頭眼、耳等處點畫，點睛儀式寄託著各界美好的祝福。

贊助商協勝公會元老陳姿、中華公所董事長林興、長樂公會主席丁彬彬表示，龍舟隊員通過各種活動將中華民俗文化發揚光大，並屢獲佳績，為社區爭光，讓華人 感到驕傲。希望繼續努力，讓中華文化在異國他鄉傳承延續，開花綻放。

龍舟隊向王怡康、中華公所、協勝公會、長樂公會等頒發了感謝匾，同時也向各界金牌、銀牌贊助商頒贈了龍舟漿，以表感謝。

據介紹，龍舟隊今年的隊員最年輕的只有17歲，最年長的70多歲。龍舟隊組建以來，在2010至2012年，獲得了費城獨立日龍舟賽公開組三連冠，2019年以0.08秒之差斬獲銀牌。與此同時，隊員們也多次參加其他州的賽事，收穫頗豐。宴會上，播放了龍舟隊員在各時期比賽中的英姿幻燈片。【圖文報導：彭林】