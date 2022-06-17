震撼音樂協會頒獎典禮 義工愛心匯成暖流

總統義工服務頒獎典禮，21名高中生分別獲頒金銀銅獎。

美國震撼音樂協會(Impact)12日在橋水莊園(Bridgewater Manor)舉行畢業暨總統義工服務頒獎典禮，50名義工成員與60賓客參加，帥氣美麗的第二代華裔，讓會場洋溢著荳蔻年華的清新活力。

會長吳菀夷寄語畢業生，義工服務不限於學生，任何人隨時都可提供義務服務，吳菀夷以杜甫「春夜喜雨」詩句「潤物細無聲」比喻悄然無聲的義工服務讓社區受益，懷著愛心，隨時幫助別人，終將匯成一股強大的暖流。

世界日報「料理功夫」作家許怡靜致詞，盛讚疫情 期間義工們勇敢走出去，送口罩 ，送餐食，心中有愛，讓感激的智慧發光，不讓世界傾斜。

大紐約主流教師聯誼會會長歐瑪麗致詞指出，志工和家長們的義務服務，為社區帶來的影響力和震撼，符合了協會名稱，實至名歸。

應屆與去年畢業學生一一致詞，感謝家長的領導，給在座的弟妹們加油打氣並提供建議，去年畢業的學生會長表示，在震撼協會所學習到的生活技能，尤其是公開演講的經驗與組織活動的技巧，增益了他在陌生的美國中部大學第一年的生活，能更快的與人溝通。

今年有21名高中生獲頒總統義工服務獎，義工服務包括幫助籌畫音樂會，參加社區演出活動，拜訪老人院，提供送餐、種花、種菜等服務，線上教學輔導與運動健身 指導等等。

午宴最後，志工們現場教學，賓客們翩翩起舞，在一連串Electric Slide、Mas Macarena等熱鬧的排舞音樂聲中結束。【圖文報導：記者 孫影真】