(新州) 武佳會計師事務所 以誠立業 追求卓越

認真負責的武會計師

新州武佳會計師事務所秉著誠信、專業的態度全方位服務廣大華人 。事務所服務專案包括：企業註冊和成立、企業財務報表的年度審計和核查、企業財務會計體系的架設諮詢、企業和個人稅務諮詢和節稅規劃、營業稅和薪水稅的核算及申報等等。敬候廣大華人來電諮詢： 848-200-7361

武佳，才貌雙全的美國註冊會計師。於2009年畢業於新澤西州 立大學 (Rutgers University) 工商管理碩士，專攻財務專業，並於2015年獲得美國註冊會計師執照。先後供職於兩家不同的，具有一定規模的新澤西會計事務所，勤懇投入工作，練就超過12年的工作經驗。

武會計師同時也是美國註冊會計師協會（AICPA）和美國稅務專業人員協會（NATP）的會員。服務的客戶群包括石油 公司、醫藥公司、汽車配件公司、電腦軟體公司、房屋投資公司、進出口公司、律師事務所、諮詢公司、餐館、批發商、零售商等等。客戶對於武會計師的認真負責給予一致的好評。

客戶好評摘錄：“真的是超級棒的會計師，做事專業，效率非常高，任何問題都會及時回覆。最重要的她總是能從客戶的角度考慮問題，很容易溝通，理解客戶的需求並能給出很好的建議。 收費合理，還為我提出了很多稅務籌劃的建議，真的非常感謝武會計師！”

武會計師事務所堅信專業創造價值，用心成就自我。希望有幸能為您提供優質的服務。聯繫方式：[email protected] 事務所地址：254 Bridge Street, Bldg G Metuchen, NJ 08840