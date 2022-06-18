華人醫療服務中心 6月25日華人健康日活動 歡迎參加

華人 醫療服務中心竭誠歡迎您和家人於6月25日（週六）上午10時至中午12時，到巴拿巴門診醫療中心（戶外野餐區，地址：200 South Orange Ave，Livingston, NJ 07039）；參加華人健康日活動。活動當日可以參觀巴拿巴門診醫療中心（包括參觀新改建的乳科中心），您在活動中還將有機會見到華人醫療服務中心的員工，瞭解中心的服務，並可以安排預約。

活動期間服務中心為大家安排了健康講座，比如：健康維護在疫情期間的重要性，由Shih-Fen Chow, MD（醫師）主講；另有關耳、鼻、喉的首要健康知識，由Wayne Hsueh, MD（醫師）主講。此外，中心還提供免費檢查：Blood Pressure 血壓 、BMI 體質脂檢查、Diabetes 血糖、Lung Function 肺功能篩檢 、Dexa Heel (Osteoporosis Screening) 足部骨密度（骨質疏鬆篩檢）Hepatitis B & C 乙和丙型肝炎檢查等。

關注華人健康是義不容緩的頭等大事， 中外風俗差異、語言不便、就醫程式繁瑣等問題，成為海外華人求醫路上的障礙。如今，華人醫療服務中心和相關部門越來越重視華人的醫療需求。多管齊下，確實保障海外華人的健康利益。期待您踴躍參加此次華人健康日活動。