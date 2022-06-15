拯救烏龜 澤西海岸每年野放逾百隻

新州幼稚園小朋友協助將17隻長大的小烏龜放生回野外。(美聯社)

澤西海岸(Jersey Shore)每年都有烏龜為了延續生命，不惜冒著被車輛輾斃的風險上岸產卵；當地動保團體運行數十年的拯救烏龜行動，每年都從殘破的蛋殼中救出上百隻年幼的烏龜，今年同樣在幼稚園小朋友的見證下，將17隻長大的小烏龜放生回野外。

拯救烏龜行動已實施超過25年，這些小烏龜的母親多半在產卵的過程發生車禍 ，有些在車輛大力撞擊後甚至死亡；動保人士每年都從路上、暴風災難後的殘骸、或其他更危險的地方救出上千隻烏龜，照顧一段時間後再放回野外。

非營利組織「濕地研究協會」(Wetlands Institute)保育計畫研究中心主任麗莎·佛格森(Lisa Ferguson)指出，他們每年都和史托克頓大學(Stockton University)和石港(Stone Harbor)學校合作，佛格森說：「這對社區來說也能很好地幫助大家建立關係，展現環保團體運作的模式，以及從成人到幼稚園的學生，每個人在過程中所扮演的角色。」

最近正值烏龜產卵的季節，一般來說，烏龜會從濕地爬出來尋找相對較乾燥的地方產卵；但此舉除了將牠們暴露在被獵捕的風險下，更大的威脅來自旱地上來來往往的車輛，佛格森說，光是新澤西州 南部靠近海的地區，「每年都會有550隻烏龜被撞死」。

濕地研究協會的成員沃爾普(Salvatore Volpe)從小就深深被龜殼上的圖案所吸引，卻多次親眼目睹烏龜在過馬路時被撞死，他表示：「每年死這麼多烏龜，就像是場大屠殺，但牠們沒有選擇，我只能盡我所能保護他們。」

該協會也協助照顧受傷的烏龜，並確保烏龜的卵在攝氏30度的環境下能順利孵化；一般烏龜剛被拯救時，史托克頓大學會先負責照顧一年，稍微長大一些後讓專家評估是否能放回野外。

該計畫每年都會將150至200隻烏龜放回野外。