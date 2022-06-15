我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

拯救烏龜 澤西海岸每年野放逾百隻

編譯林梅婕／綜合報導
新州幼稚園小朋友協助將17隻長大的小烏龜放生回野外。(美聯社)
新州幼稚園小朋友協助將17隻長大的小烏龜放生回野外。(美聯社)

澤西海岸(Jersey Shore)每年都有烏龜為了延續生命，不惜冒著被車輛輾斃的風險上岸產卵；當地動保團體運行數十年的拯救烏龜行動，每年都從殘破的蛋殼中救出上百隻年幼的烏龜，今年同樣在幼稚園小朋友的見證下，將17隻長大的小烏龜放生回野外。

拯救烏龜行動已實施超過25年，這些小烏龜的母親多半在產卵的過程發生車禍，有些在車輛大力撞擊後甚至死亡；動保人士每年都從路上、暴風災難後的殘骸、或其他更危險的地方救出上千隻烏龜，照顧一段時間後再放回野外。

非營利組織「濕地研究協會」(Wetlands Institute)保育計畫研究中心主任麗莎·佛格森(Lisa Ferguson)指出，他們每年都和史托克頓大學(Stockton University)和石港(Stone Harbor)學校合作，佛格森說：「這對社區來說也能很好地幫助大家建立關係，展現環保團體運作的模式，以及從成人到幼稚園的學生，每個人在過程中所扮演的角色。」

最近正值烏龜產卵的季節，一般來說，烏龜會從濕地爬出來尋找相對較乾燥的地方產卵；但此舉除了將牠們暴露在被獵捕的風險下，更大的威脅來自旱地上來來往往的車輛，佛格森說，光是新澤西州南部靠近海的地區，「每年都會有550隻烏龜被撞死」。

濕地研究協會的成員沃爾普(Salvatore Volpe)從小就深深被龜殼上的圖案所吸引，卻多次親眼目睹烏龜在過馬路時被撞死，他表示：「每年死這麼多烏龜，就像是場大屠殺，但牠們沒有選擇，我只能盡我所能保護他們。」

該協會也協助照顧受傷的烏龜，並確保烏龜的卵在攝氏30度的環境下能順利孵化；一般烏龜剛被拯救時，史托克頓大學會先負責照顧一年，稍微長大一些後讓專家評估是否能放回野外。

該計畫每年都會將150至200隻烏龜放回野外。

新澤西州 車禍

上一則

大華府油價續飆 華府、馬州破5元

下一則

線上免費學音樂 馬州華生黃佳琳DoReMi譜新樂章

延伸閱讀

釣2尾國寶魚櫻花鉤吻鮭 Po網炫耀遭送辦

釣2尾國寶魚櫻花鉤吻鮭 Po網炫耀遭送辦
芝今年已265人遭謀殺 逾9成死於槍口

芝今年已265人遭謀殺 逾9成死於槍口
龜的報恩？女淋雨急搶救過馬路烏龜 買彩券「中二獎」

龜的報恩？女淋雨急搶救過馬路烏龜 買彩券「中二獎」
影／動物版極限體能王 7烏龜挑戰「浮木平衡賽」緊緊攀附

影／動物版極限體能王 7烏龜挑戰「浮木平衡賽」緊緊攀附
跑馬燈驚見「曼聯是垃圾」 BBC為大出包公開道歉

跑馬燈驚見「曼聯是垃圾」 BBC為大出包公開道歉
調查：經濟前景 逾半CEO估衰退

調查：經濟前景 逾半CEO估衰退

熱門新聞

20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
桑圖立因為在兄弟會飲用過量酒精，造成終身癱瘓且失明。(youtube截圖)

密大兄弟會 強灌新生伏特加致癱瘓失明

2022-06-10 11:53
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉