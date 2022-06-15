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喬治‧華盛頓大橋 7/10全面無現金收費

編譯孫梁／綜合報導
連接新澤西州和紐約市的華盛頓大橋7月10日開始將全面實施無現金收費，有助減少堵塞。(美聯社)
連接新澤西州和紐約市的華盛頓大橋7月10日開始將全面實施無現金收費，有助減少堵塞。(美聯社)

連接新澤西州紐約市的喬治‧華盛頓大橋不久將實施無現金收費，從7月10日開始，大橋的人工收費站將全部撤銷，駕駛人如果用現金支付過橋費，付費方式將是車牌照被監控裝置自動掃描，然後通過信件寄出帳單。實行無現金收費後，多人拼車過橋費的折扣政策也將隨之取消。

大橋改為無現金收費後，以前的一段大橋門醜聞也將徹底成為歷史。喬治‧華盛頓大橋的上橋2013年發生了大橋門醜聞事件，時任新州州長的克利斯蒂(Chris Christie)的助手為了懲罰不支持州長的當地市長，故意改變了道路的通行路線，結果造成大橋附近的公路嚴重擁堵。

但克利斯蒂在這一醜聞中沒有受到指控，而是他的兩名助理被聯邦法院定罪，但其中一人不認罪。最終上訴到聯邦最高法院，兩人的罪名才被駁回。

喬治‧華盛頓大橋是紐新航港局系統中最繁忙的跨哈德遜河通道，去年約4900萬部車輛從大橋向東行駛進入曼哈頓方向，除了運送通勤族到曼哈頓上班外，大橋每年還見證千百萬輛車奔馳在95號州際公路上。

史泰登島的三座橋梁與荷蘭隧道已實現了無現金收費，林肯隧道今年晚些時候也將實現無現金收費。

紐新航港局表示，取消三人以上拼車過橋費的折扣政策，是因為掃描儀無法準確判斷車內坐了多少人。

曼哈頓 新澤西州 紐約市

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