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德拉瓦7/1起全面限塑 零售商僅能提供紙袋或環保袋

編譯徐薏茹／綜合報導
德拉瓦州將於7月1日禁用所有塑膠袋。零售商僅能提供紙袋或以布料、耐用織物製成且帶有縫製手柄的環保袋。(Getty Images)
德拉瓦州將於7月1日禁用所有塑膠袋。零售商僅能提供紙袋或以布料、耐用織物製成且帶有縫製手柄的環保袋。(Getty Images)

德拉瓦州將於7月1日起實施比之前更嚴苛的塑膠禁令，所有塑膠袋一律禁止。

德拉瓦州2019年實施的塑膠袋禁令中，商店可以使用2.25毫米厚的塑膠袋，依照該法視為可重複使用的塑膠袋。去年6月，州議會通過更嚴苛的塑膠袋禁令，無論厚度多少，所有塑膠袋一律禁止使用。7月1日起，零售商僅能提供紙袋或以布料、耐用織物製成且帶有縫製手柄的環保袋。

根據新法，店家可以向顧客收取袋子費用；唯一可使用塑膠袋的例外為餐廳外賣。

根據德拉瓦自然資源與環境管理局(DNREC)的資訊，塑膠袋禁令升級旨在減少道路、水路、海岸的垃圾，省下有用的垃圾掩埋空間，加強回收之餘，還有助於回收單位避免因為塑膠袋卡進機器造成處理過程延誤。

自然資源與環境管理局局長加文(Shawn Garvin)表示：「2019年實施塑膠禁令之前，據估計每位德拉瓦州民眾每年使用約434個塑膠袋，許多最終成為垃圾掩埋場裡的廢棄物。」

「重新調整法規進一步限制外賣用袋子，我們正在漸少經常落在路上、水路與海岸線的廢棄物，這些垃圾全部都對環境有害，包括對野生動物與海洋生物的傷害。」

繼續提供法律允許使用袋子的零售商必須維持店內回收計畫，回收塑膠、購物袋，包括麥片內襯、報紙套、一次性產品和生鮮食品包裝袋等。

回收據點應設置在商店內明顯且易取得之處。

DNREC廢棄物＆危險物質部門(Division of Waste and Hazardous Substances)也提醒德拉瓦居民，塑膠袋不可丟入路邊回收計畫的垃圾桶內，而應該拿到供應袋子的原店家回收。

消費者和零售商可以上de.gov/bags　網站查看更多資訊。

德拉瓦州 零售商

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