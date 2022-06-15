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新州大麻零售店 本周新增16家

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州成人休閒用大麻本周將開始在新州中部販售。圖為一家大麻店的廣告。(美聯社)
新澤西州成人休閒用大麻本周將開始在新州中部販售。圖為一家大麻店的廣告。(美聯社)

新澤西州成人休閒用大麻本周將開始在新州中部販售。大麻公司AYR Wellness向新州地方媒體N.J. Advance Media透露，目前在伊頓敦市(Eatontown)、伍德布里奇鎮(Woodbridge)、聯合郡(Union)銷售醫用大麻的店家，15日上午10時起開放販賣合法大麻。

新州合計共有16間分店將於本周開始販售大麻供成人選購。

AYR過去一年一直想方設法進軍利潤豐厚的新州大麻市場，並收購Garden State Medical Dispensary，該品牌多年來在新州三個市鎮銷售醫用大麻。

新州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)5月24日通過AYR的申請，允許該公司在新州中部販售成人娛樂用大麻；前一個月已有七家替代醫療中心(alternative treatment centers)獲得批准。

最初共八家替代醫療中心向大麻監管委員會提出申請，AYR是唯一被拒絕的公司。其他七家替代醫療中心4月21日起在12個據點銷售娛樂用大麻，5月底再新增一據點。

AYR上月底終於獲得批准後，發言人瓦尼斯科(Rob Vanisko)表示新州中部人口稠密，擁有340萬人的居民，但成人娛樂用大麻供應不足，為AYR提供拓展市場的完美機會。

不少當地居民也對開放娛樂用大麻樂見其成。

常購買醫用大麻的拉克(Evan Lark)對此表示期待。他是快遞服務UPS的包裹處理人員，平常使用醫用大麻鎮定神經與提振精神，他的醫療卡每年花費220元。拉克說每次前往伍德布里奇鎮Garden State Medical Dispensary商店買大麻時都得花40元到100元，「新的競爭將讓我的醫用大麻壓低價格，所以繼續吧。」

伍德布里奇鎮的居民強森(Ty Johnson)則說，這將大幅縮短交通時間，他不必再跑到伊麗莎白市購買娛樂用大麻，「這樣將變得方便多了，我住在這區所以這是好事，尤其可省下油錢。」

大麻 新州 新澤西州

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