遊艇棄置新州海灣1年 船東被控污染海洋

新澤西州海洋郡巴尼加特海灣一艘被棄置長達一年的船隻，最近終於被當局清走。(取材自推特)

一艘被棄置在新澤西州 海洋郡(Ocean)柏克萊 鎮(Berkeley)巴尼加特海灣(Barnegat Bay)長達一年的遊艇，最近終於被當局拖走，也已確認船東身分，依2011年州議會通過的「廢棄船舶處置法」(Abandoned Vessel Disposition Law)，船東可能被控遺棄船隻、污染海洋等多項罪名，不過警方尚未逮捕船東。

警方表示，這艘船大約一年前就被棄在巴尼加特海灣，5月間的一場風暴 讓這艘船結構日益脆弱，並愈來愈靠近陸地，當局在5月13日批准了拆船計畫；在政府決定拖走這艘船前，該鎮公園暨娛樂局已多次要求船東出面，但船東置之不理。

負責清運任務的潛水隊長艾略特說：「海上漂流船隻不僅會因漏油威脅海洋生態，也可能危及航行船隻；同時巴尼加特海灣又是旅遊勝地，入夏後會有許多遊客到訪，若不早點把船拖走，可能造成遊客受傷。」

拖船費用共3500元，全數由納稅人埋單；柏克萊鎮鎮長卡麥拉(John Camera)指出：「郡政府同意由他們派人到現場清運，並將船隻殘骸統一集中至本鎮的郡立垃圾掩埋場處理，本鎮預計就聘僱專業水下團隊、運送船隻殘骸及垃圾掩埋等負擔3500元費用。」

與其他靠海的州不同，新澤西州並沒有專門用於補貼市鎮當局清運海上廢棄船隻的專款，因此新州沿海廢棄船隻處理成效不彰；為此州參議員特斯塔(Michael Testa)5月26日已在州議會提出相關法案，預計將由州政府負擔清運成本，以期解決幽靈船的問題。