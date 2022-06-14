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非裔女警長遭解雇 控新州翠登市府歧視

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州首府翠登市前警局長柯利去年6月被解雇，她為此控告市府官員歧視黑人女性。(取材自YouTube)
新澤西州首府翠登市前警局長柯利去年6月被解雇，她為此控告市府官員歧視黑人女性。(取材自YouTube)

新澤西州首府翠登市(Trenton)前警局長希拉‧柯利(Sheilah A. Coley)去年6月被解雇，她為此控告翠登市府歧視非裔女性，指稱被解雇是因她拒絕包庇腐敗白人男警探。

柯利是翠登市警局第一位女性局長，任職兩年後被解雇。

9日在默瑟郡(Mercer County)遞送高等法院的27頁訴狀稱，柯利抗議並拒絕參與優待白人的做法既合理又出於善意。

訴訟稱，翠登市長古西奧拉(Reed Gusciora)、議員穆沙爾(George Muschal)和其他市府官員想要將柯利撤職，以報復她不聽從要求。

翠登市府官員10日聲明，柯利被解雇只因表現不佳；發言人卡羅爾(Timothy J. Carroll)說，市議會六比一票支持市長辭退柯利。

訴訟稱，柯利長期在軍隊和執法單位服務，在紐瓦克警局擔任過所有職務，2019年5月被翠登市府聘用前曾任東橘市公安總監。

古西奧拉市長曾讚揚柯利的表現，但私下卻迫使她向警察工會和穆沙爾屈服；訴狀稱，穆沙爾要求無理給予白人優待；柯利阻止一名白人男主管試圖讓一名被判偽證罪的白人男性警探重返崗位；古西奧拉最終在柯利不知情下，讓這名男性警探復職。

柯利聲稱，她有一份穆沙爾要求她配合給好處的清單，多數違反法規或公共政策。

訴訟稱，古西奧拉2021年6月7日試圖逼迫柯利的幕僚長向媒體洩露文件，遭柯利抗議；兩天後，市長幕僚長和市府律師便告知柯利，市長將她解雇，古西奧拉6月9日宣布柯利停職，當日生效。

該訴訟指控被告違反新州歧視法(Law Against Discrimination)；柯利就工資損失、職業和聲譽受損、情緒困擾和羞辱尋求金錢賠償。

歧視 新澤西州 警察

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