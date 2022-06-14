費城天主教會性侵案 判賠7850萬元遠低預期

天主教費城總教區為性侵醜聞賠償7850萬元，總主教佩雷斯發布公開信為性侵案致歉。(取材自推特)

費城 詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，近日發布的最新報告顯示，為因應天主教費城總教區性侵 醜聞而在2018年啟動的賠償計畫，最終確定賠償7850萬元，遠低於教會在2019年預期的1億2650萬元，讓賓州 的訴訟制度受到批評。

適用費城總教區的賠償計畫的受害人為438人，平均每人獲賠17萬9224元；與之對比的是，同樣發生性醜聞的新澤西州肯登教區，4月同意向300人支付8750萬元，平均每人29萬1667元；新墨西哥州聖塔菲教區則在5月同意支付1億2150萬元給375人，平均每人32萬4000元。

費城總教區得以支付較少的賠償，得益於賓州法律上有相對較短的追溯時效，代表超過30歲的人基本上就無法因過去遭性犯罪向法院提告；賓州大學教授瑪西·漢密爾頓(Marci Hamilton)批評，教會發動遊說、阻止議員修法放寬追溯時效，讓更少的受害人提控。.

其他不利因素還包括賠償項目中，不受理非費城總教區直接聘用或不直接隸屬於該教會的神職人員；這可能是上百件索賠案遭拒的原因之一。

參與此案的律師梅森(Jordan Merson)表示，費城總教區不是讓更少人得到賠償，就是讓能夠得到賠償的人獲得更少錢；另一律師麥康諾(Michael McDonnell)則說，教會根據性犯罪的程度，例如性侵、性騷擾來衡量賠償，卻沒有考量面臨的心理障礙等因素。

參與此案的律師蘿拉·艾亨(Laura Ahearn)則表示，她「並不懷疑」這個和解項目「根本就是為減低加害方責任而設計」的說法，但另一方面，也有不少受害人寧願隱姓埋名，不願出現在法庭上。

天主教費城總主教佩雷斯(Nelson J. Pérez)本月2日曾發布公開信，表示對這些事情感到「非常抱歉」，並承諾教會不會僅止於賠償，還會提供更多方面的協助。