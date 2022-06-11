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員工投訴 新澤西州大西洋城賭場 客房未每天清掃

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州大西洋城賭場清潔人員工會指出，四家賭場沒有遵守酒店房間必須每天清掃的防疫規定，要求州府出面干預。圖為清潔人員出席記者會。(美聯社)
新澤西州大西洋城賭場清潔人員工會指出，四家賭場沒有遵守酒店房間必須每天清掃的防疫規定，要求州府出面干預。圖為清潔人員出席記者會。(美聯社)

新澤西州大西洋城賭場清潔人員工會8日指出，四家賭場沒有遵守酒店房間必須每天清掃的防疫規定，要求州府出面干預。

「在地團結」工會(Unite Here)第54分會表示，州府必須採取執法行動，落實墨菲州長2020年發布的命令，酒店房間必須每天清掃和消毒。這項規定是賭場因為疫情爆發而關閉三個半月後，重新開放時頒布的，州衛生廳指出，該規定目前依然有效。

工會向新州社區事務廳投訴說，凱撒(Caesars)、哈拉(Harrah's)、熱帶風情(Tropicana)和金塊(Golden Nugget)四家賭場沒有每天打掃客人住過的房間。

州社區事務廳負責對酒店每天清掃房間衛生的檢查執法，和對投訴進行調查，但表示剛剛收到工會的投訴，因此沒有更多評論。

工會主席說：「賭場清潔員是大西洋城龐大勞動力大軍的一部分，他們人手不足，但工作量大。」九家賭場的清潔員勞動合約已在上月底到期，工會正與他們商談新合約。

工會援引多位清潔員的話說，賭場沒有足夠的人手每天打掃每個房間，而雇主是要求優先打掃離店客人的房間。

凱撒賭場酒店一名女清潔員在給州社區事務廳的投訴書上簽名；她說，房間多日沒有清掃，堆積的垃圾增加了工作量，也影響了她的健康，「打掃完後我渾身疼痛，必須吃止疼藥。」

硬石(Hard Rock)賭場一名清潔員沒有在投訴書上簽名，但表示「房間很髒，我們的工作更重了」。

清潔員短缺問題不僅只在賭場，酒店業界表示，清潔員短缺以及客人不願讓清潔人員進入房間，才是不能每天打掃衛生的因素。

工會表示，金塊賭場今年4月在前台貼出告示，說房間在現階段不能每天打掃，但客人可要求更換床單和毛巾。

金塊賭場說，他們堅持最高的衛生標準，所有房間都嚴格按照規定全面打掃，保證清潔衛生，「客人入住時我們就溫馨提示，可按要求保證任何時候都提供服務」。

新澤西州 疫情 防疫

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