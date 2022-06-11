新州公校遭勒索軟體攻擊 電腦不能用 期末考取消

新澤西州田納福來公立學區學校上周遭到勒索軟體攻擊，電腦系統停擺，學校運行仍受影響，期末考試也被迫取消。(Getty Images)

新澤西州 田納福來公立學區 學校(Tenafly Public Schools)上周遭到勒索軟體(ransomware)攻擊，電腦系統停擺，學生們好比回歸過去沒有電腦的學習時代；當局雖然積極尋求網路專家的協助，但學校運行仍受影響，期末考試也被迫取消。

該學區公關經理克莉絲丁·柯瑞 里斯(Christine Corliss)證實系統遭到入侵，部分電腦被勒索軟體加密封鎖；雖然負責電腦的技術人員即時反應、將學區伺服器關機，但為時已晚；當局也表示已聘請校外網絡安全專家進行調查，並協助找出解決方法。

近幾年勒索軟體恣意橫行，許多民眾、企業、甚至公家機關都曾被勒索軟體攻擊，威脅不付贖金就無法取回電腦系統的使用權限或某些資料；上個月薩默塞郡(Somerset)的電郵系統也遭到勒索軟體攻擊，所幸只是暫時的；但去年西斯柏格(Hillsborough)和伯納茲鎮(Bernards Township)的學校被攻擊後，系統曾停擺一天。

雖然目前仍無法得知攻擊背後的主使者為何，勒贖的金額也還未公佈；但被問到是否支付贖金，柯瑞里斯說：「現在談這些都還太早。」

田納福來警長張伯倫(Robert Chamberlain)表示，全案由聯邦調查局(FBI)主導調查，但該學區所屬的博根郡(Bergen)檢察官辦公室和新州警局網路安全部門也都會提供協助；他說：「這類型的犯罪已超出我們的能力範圍」。

該學區教職員、家長和學生也都在事發當天早上得知消息，靜待當局進一步消息，學區總監德馬克(Shauna DeMarco)透過聲明指出：「我們明白這起事件對大眾造成極大的憂慮，我們也承諾日後將採取預防措施，避免同樣的事情再次發生。」

雖然期末考被取消，但學校仍照常上課，只是調整了課程內容。