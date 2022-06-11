費城鬥毆演變槍戰 3死11傷 2名少年面臨謀殺指控

上週末費城娛樂區發生槍擊案，兩名涉嫌男子因導致兩人死亡在維州被捕，面臨謀殺指控。圖為槍案發生後，人行道留下血跡。(美聯社)

費城 南街(South Street)4日晚間發生的大規模槍擊案，造成三人死亡、11人受傷，其中兩名青少年在犯案逃逸，終於在9日上午於維吉尼亞州 里奇蒙(Richmond)落網；然而，整起不幸的事件最初只是一場鬥毆，卻演變成槍戰。

兩名被捕的青少年分別為18歲的杜克西斯爾(Dukes-Hill)，以及17歲的惠亭頓(Nahjee Whittington)；費城市長肯尼(Jim Kenney)在聞訊後表示：「這兩人終於從街上消失，我相當感激。我也希望他們的逮捕可以為死者和傷者的家屬帶來一點慰藉。」

整起槍戰始於南街上的鬧區，三名男子先是發生肢體衝突，接著有兩人拔槍交火，共擊發17顆子彈。開槍的其中一人是34歲的傑克森(Gary Jackson)，目前仍在醫院救治，且傷勢危急；警方也認為，傑克森是整場衝突第一個開槍的人。

費城檢察官 克拉斯納(Larry Krasner)表示：「當一個國家有3億人卻有5億支槍，一場不公平的肢體衝突發生時，攻擊的武器很容從拳頭變成子彈」。

費城地區助理檢察官喬安·佩斯卡托(Joanne Pescatore)也說，杜克西斯爾和惠亭頓並未參與最初導致槍戰的衝突；錄影畫面指出，兩人聽到槍聲後才拿出武器，恣意射擊。

杜克西斯爾被指控殺害27歲的昆恩(Alexis Quinn)，惠亭頓則被控殺害22歲的米納斯(Kristopher Minners)，昆恩和米納斯皆已死亡；據稱案發當天，米納斯正在慶祝他的生日。

費城警察局副局長奈許(Ben Naish)表示：「我們認為杜克西斯爾和惠亭頓在這起槍案中蓄意殺害了兩個人」；兩名兇嫌目前都在拘留當中，不得保釋。

整起槍案還有另外兩名涉案嫌疑人，分別為34歲的維林(Rashaan Vereen)和18歲的加納(Quran Garner)，也都遭到拘留。

全案仍在調查當中，不過當局聲稱，他們認為已逮補「所有涉案嫌疑人」。