賓州芬太尼沒收數量 今年首季超過去年整年

芬太尼在賓州的流通量暴增，今年光是前三個月沒收的芬太尼就超過2022年全年總和。(Getty Images)

芬太尼(fentanyl)在賓州毒品 市場的地位已取代海洛因等傳統毒品，根據檢察長提交給州眾議會司法委員會的調查報告，今年光是前三個月沒收的芬太尼就超過2022年全年總和；因此眾議會正在討論是否將芬太尼試紙合法化，由於兩黨對此已有共識，預計議案送全院表決後應能通過。

州檢察長指出，去年全年度賓州共查獲芬太尼123磅，但今年1至3月芬太尼沒收數量就達130磅，而因吸食芬太尼死亡的人數也從2020年暴增16.3%後繼續攀升，2021年死亡人數再加6%，共5438人死亡，顯見芬太尼氾濫的問題日益嚴重；再加上芬太尼是藥物過量死者最常使用的藥物，因此有必要儘速推動試紙合法化。

州眾議員 史崔茲(Jim Struzzi)說：「我們拖得愈久，可能就有愈多人因芬太尼死亡。」

另一位眾議員艾蜜莉．肯凱德(Emily Kincaid)也支持開放，但由於現行法案是針對「個人使用」合法化，因此應該強調基於醫療需求協助分派試紙者不違法，否則醫療院所投鼠忌器，試紙合法化意義就打折扣了。

「試紙」合法化並非是讓芬太尼合法化，而是讓民眾在攝取某項物質前，預先測試該項物質中是否含有芬太尼，以免攝入後造成生命危險，特別是對於對鴉片類藥物過敏的民眾而言至關重要。

事實上，芬太尼氾濫的問題不只體現在警方查獲的數量增加或是因吸食芬太尼致死人口上升的數字上，更是因為芬太尼製作成本低廉，且能夠在實驗室製造，能加速毒品流通。

另一方面，正因為芬太尼是一種完全在實驗室製造的人造毒品，除量產分銷的特性外，還能夠自由與其他毒品排列組合，進一步產出更多種類的毒品；檢察長的報告中就說：「芬太尼的製作過程中，添加各種其他非法藥物以提升其功效的現象愈發明顯。」