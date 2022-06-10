新州初選 兩黨政二代湯姆肯恩、羅伯特梅南德茲出線

競選聯邦眾議員的政二代羅伯特．梅南德茲(左)，靠自己努力及參議員父親(右)餘蔭，在7日初選輕鬆贏得民主黨提名。(Getty Images)

新澤西州 初選熱鬧結束，共和黨 政二代湯姆‧肯恩(Tom Kean Jr.)7日擊敗6名對手，贏得提名，將與民主黨 現任眾議員馬林諾斯基(Tom Malinowski)展開激烈的國會眾議員席次爭奪戰。

另一位政二代羅伯特‧梅南德茲(Robert Menendez Jr.)，靠自己努力及參議員父親餘蔭，也在另一選區輕鬆贏得民主黨提名競選聯邦眾議員，如果11月期中選舉獲勝，將創下父子同在國會兩院奉公的佳話。

56歲的馬林諾斯基揶揄父親曾擔任兩任新州州長的小肯恩說，小肯恩曾經三度出馬都未能獲選，如今四度出馬；他說，「我是能做國會議員」的人，「他只是想當國會議員」的人。

2020年以些微比數輸給馬林諾斯基的小肯恩，現年53歲，他反諷長他三歲的馬林諾斯基，白白浪費兩任任期的機會，沒有替新澤西州爭取到福利，倒替自己荷包謀得不少好處，暗指馬林諾斯基陷入股票買賣未依規定呈報的違規疑雲。

這兩位湯姆鬥法的國會第七選區，選民教育程度和收入都高，2018年就是這批社會中上階級的選民，讓民主黨代表他們進入國會。也因選民中性、溫和，小肯恩才能追隨乃父溫和派共和黨的路線，以22個百分點得票領先，把走川普路線的對手遠遠甩在後頭，獲得再度和馬林諾斯基對決的機會。

馬林諾斯基要贏得連任有場苦戰，一因自己有違背股市交易倫理嫌疑，二因經2020年人口普查重畫後的選區內，加入不少共和黨傾向的小市鎮。

36歲、律師出身的小梅南德茲首度出馬就大贏第二名的對手70個百分點；被他打敗的格拉哈雷斯(David Ocampo Grajales)年僅25歲，雙親是哥倫比亞移民。他說，他挑戰梅南德茲的唯一理由就是讓民主黨人「多一項選擇」。

格拉哈雷斯說，「我不是說梅南德茲不好，而是說，他代表的就是一成不變。」梅南德茲的父親是參議院外交委員會主席。

梅南德茲預計可以輕鬆擊敗共和黨的馬可仕‧阿若友(Marcos Arroyo)，締造父子是「國會同仁」的佳話。