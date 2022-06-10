新州好市多改變策略 只有會員才可加油

長久以來，每當油價 飆升時，好市多 (Costco) 一直是駕駛人以折扣價加油的首選地，然而，正當大家為這波通貨膨脹苦惱不已之際，該公司宣布，新澤西州 好市多加油站只有會員才能前往加油。

這家倉儲零售商將從7月5日開始，只對持卡會員提供加油服務。

這個星期，駕駛人便陸續從好市多加油站張貼的公告得知這個重大變化，但好市多至今並沒有正式發布公告，其官方網站對此也隻字未提。新州地方媒體 NJ Advance Media致電詢問好市多主管，未得到回應。

不僅得不到好市多正式說詞，另一未知數是，新澤西州是否仍有法令限制「只限會員的政策」。

據美聯社報導，新澤西州好市多曾於2004年實施「僅限會員加油」作法，但在被告知這麼做違反新州燃料銷售法令後取消。

經NJ Advance Media詢問後，新州總檢察長辦公室(Attorney General's office)正在研究多年前被援引的法律。

根據可顯示北美各地油價的手機應用程式GasBuddy.com，新澤西州8日平均汽油價格達到每加侖5.02元；該資料來源主要靠使用者回報、更新每天油價。

電視媒體ABC 7 NY報導，好市多加油站的汽油通常比其他地方便宜，以7日為例，新澤西州好市多加油站一加侖普通汽油價格為4.83元，比該州無鉛汽油平均價格約便宜0.2元。

雖然到好市多加油是省錢上上策，也有消費者在網路上討論，如果必須開很遠的距離才能到好市多加油站，省錢效果將打折扣。