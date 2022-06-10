我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

編譯周芳苑／綜合報導

長久以來，每當油價飆升時，好市多(Costco) 一直是駕駛人以折扣價加油的首選地，然而，正當大家為這波通貨膨脹苦惱不已之際，該公司宣布，新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。

這家倉儲零售商將從7月5日開始，只對持卡會員提供加油服務。

這個星期，駕駛人便陸續從好市多加油站張貼的公告得知這個重大變化，但好市多至今並沒有正式發布公告，其官方網站對此也隻字未提。新州地方媒體 NJ Advance Media致電詢問好市多主管，未得到回應。

不僅得不到好市多正式說詞，另一未知數是，新澤西州是否仍有法令限制「只限會員的政策」。

據美聯社報導，新澤西州好市多曾於2004年實施「僅限會員加油」作法，但在被告知這麼做違反新州燃料銷售法令後取消。

經NJ Advance Media詢問後，新州總檢察長辦公室(Attorney General's office)正在研究多年前被援引的法律。

根據可顯示北美各地油價的手機應用程式GasBuddy.com，新澤西州8日平均汽油價格達到每加侖5.02元；該資料來源主要靠使用者回報、更新每天油價。

電視媒體ABC 7 NY報導，好市多加油站的汽油通常比其他地方便宜，以7日為例，新澤西州好市多加油站一加侖普通汽油價格為4.83元，比該州無鉛汽油平均價格約便宜0.2元。

雖然到好市多加油是省錢上上策，也有消費者在網路上討論，如果必須開很遠的距離才能到好市多加油站，省錢效果將打折扣。

好市多 新澤西州 油價

上一則

休士頓榮光聯誼會 6月18日召開年度大會

下一則

變裝秀引爆 加州、德州議員隔空互槓

延伸閱讀

考量經濟情勢 好市多暫不調漲年費

考量經濟情勢 好市多暫不調漲年費
新州中文教師張世紅 獲州長優秀教師獎 格倫瑞奇學區亞裔首位

新州中文教師張世紅 獲州長優秀教師獎 格倫瑞奇學區亞裔首位
通膨讓成本大漲 擔心消費者吃不消 新州農民調價謹慎

通膨讓成本大漲 擔心消費者吃不消 新州農民調價謹慎

好市多購車優惠？省去砍價時間 試車還可議價

好市多購車優惠？省去砍價時間 試車還可議價
扒手伸爪好市多 盜走華人皮夾信用卡3連刷

扒手伸爪好市多 盜走華人皮夾信用卡3連刷
在好市多購車省多多？業內知情人士一語道破玄機

在好市多購車省多多？業內知情人士一語道破玄機

熱門新聞

柯林斯的三名孫子卡森(左起)、哈森和威隆。(美聯社)

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

2022-06-04 23:00
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14
喬州汽油價格持續飆升。(記者林昱瑄／攝影)

喬州油價雖創新高 仍是全美最便宜

2022-06-08 02:12
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退