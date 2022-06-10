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新州油價首登5元 薩默塞特郡最貴 沃倫郡4.96元最便宜

編譯柯立偉／綜合報導
受烏俄戰爭及供應鏈中斷等多重因素影響，全美通貨膨脹指數及油價持續走高，新澤西州每加侖的平均油價突破5元大關。(Getty Images)
受烏俄戰爭及供應鏈中斷等多重因素影響，全美通貨膨脹指數及油價持續走高，新澤西州每加侖的平均油價突破5元大關。(Getty Images)

受烏俄戰爭及供應鏈中斷等多重因素影響，全美通貨膨脹指數及油價持續走高；新澤西州油價也突破5元大關，平均每加侖5.02元，其中油價最貴的郡為薩默塞特郡(Somerset)，每加侖5.1元，最便宜的則是沃倫郡(Warren)，但也要4.96元。

當前的平均油價自3月14日開始一路漲價，比起當日平均每加侖4.32元的油價，現在的漲幅已達15%；若與去年同期相較，當時的價格更只有3.061元，約是現在的60%；即使如此，新州的油價還不算全國最貴，甚至排不上「全美十大昂貴油價排行榜」，加州目前的油價全美最貴，平均每加侖超過6.34元。

放在全國觀察，油價走升的趨勢仍然明顯，目前全國平均油價每加侖約4.86元，比陣亡將士紀念日前的4.61元高0.25元；與去年同期的3.05元相比也貴了1.81元，漲幅將近六成。

美國汽車協會(AAA)發言人格羅斯(Andrew Gross)指出：「即便現在油價這麼貴，駕駛人仍然在加油；雖然大家都想透過減少開車出行、改變駕駛或生活習慣等方法盡可能降低油料花費，但似乎很難做到。」

專家表示，油價飆漲的原因除了烏俄戰爭以外，最重要的是夏天來臨，民眾出遊需求增加。

監控各地油價的Gas Buddy石油專家德漢(Patrick De Haan)說：「在現在的油價水準下，加滿20加侖的汽油就要花上100元，不管對誰而言都非常肉疼，現在可不是駕車出行的好時機。」

駕駛人可利用GasBuddy、TollGuru或MapQuest等應用程式，查詢附近油價最便宜的加油站，也可協助計算開車成本。

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