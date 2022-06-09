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新州大麻合法逾15個月 職場監管無標準 雇主為難

編譯洪毅／綜合報導
新澤西州娛樂用大麻六周前開賣，但是新州政府卻一直沒有制定標準，讓許多雇主不知如何監管員工上班期間抽大麻。(Getty Images)
新澤西州娛樂用大麻六周前開賣，但是新州政府卻一直沒有制定標準，讓許多雇主不知如何監管員工上班期間抽大麻。(Getty Images)

15個月前，新澤西州合法化娛樂用大麻，並且在六周前正式上路；但是這段期間以來，新州政府卻一直沒有像酒類飲品那樣，制定一個監管標準，讓許多雇主不知如何是好。

新澤西州媒體NJ.com報導，依據新州的法律，雇主有權力於員工上工前實施藥檢，且禁止在工作前及工作中服用大麻；但是與酒精濃度測試不同的是，目前尚未有得到廣泛接受及認可的「實時」體內大麻濃度測試，也就是說，如果某人曾在幾個小時內曾經服用大麻，則可能很難被檢測出來。

儘管一些受過專業訓練的藥物專家能夠透過員工的工作表現及言行舉止，來判斷該名員工近期是否曾服用大麻，但是關於這些專業人士的相關規範，在新州同樣付之闕如。

由於如何監管職場大麻問題，以及相關的標準一直沒有出台，州參議員布科(Anthony Bucco)說，政府的不作為，讓雇主根本無法遵守員工不得在工作時服用大麻的法律，以至於處於一種「不可能的境地」，是「不可接受的失能」，「希望這不會導致任何悲劇發生」。

布科表示，大麻合法化後易於購買，員工上工前可能已經服用過大麻的可能性增加，其工作表現恐怕會受到影響，在營建、醫療、航空等行業，任何失誤都可能造成嚴重後果而尤其危險。

雇傭律師瑪瑞莎‧馬斯楚安尼(Marissa Mastroianni)也說，全新澤西州的雇主都在「焦急等待」大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission，CRC)制定相關標準及指引。

CRC首席法務顧問里格斯(Christopher Riggs)上月24日表示，相關議題的討論已在去年秋季啟動，參與對話的包括州政府、警務人員及商業界等，目前仍在進行中。

大麻合法化 新澤西州 新州

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