我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

新州百年花卉苗圃Williams Nursery 7月3日熄燈

編譯周芳苑／綜合報導
位於新澤西州的家族苗圃業者 Williams Nursery日前透過臉書宣布吹熄燈號，7月 3日星期天將關店，百年經營史畫下句點。圖為苗圃賣場一景。(取材自臉書)
位於新澤西州的家族苗圃業者 Williams Nursery日前透過臉書宣布吹熄燈號，7月 3日星期天將關店，百年經營史畫下句點。圖為苗圃賣場一景。(取材自臉書)

位於新澤西州的家族苗圃業者Williams Nursery日前透過臉書(Facebook)宣布吹熄燈號，7月3日星期天將關店，百年經營史畫下句點。

這家業者位於新澤西州西田市(Westfield)；該公司在臉書上貼文稱：「道別向來不容易，而這次道別是最困難的一次。」又說：「本月底將終止業務，最後一個營業日是7月3日。」

這家苗圃業者歷史悠久，1920年創業之初是佔地13英畝的花卉農場，稱為Williams Floral Farm，由威廉姆斯家族父子檔擁有，企業主包括父親威廉“愛德華”‧威廉姆斯(William “Edward” Williams)和兒子羅伊‧威廉姆斯(Roy Williams)。

臉書貼文提到，過去幾年業務最艱難，卻也最令人滿意；新冠疫情初期，他們甚至以為無法存活，沒想到這波疫情開展了新一代室內植物愛好者和家庭園丁，種植物成為疫情下的紓壓之道。

今年稍早，西田規劃委員會(Westfield Planning Board)批准一項開發案，在花園中心所在地建造162套住房。

這家即將走入歷史的苗圃業者目前正舉行關門促銷活動，舉凡植物、禮品、硬體商品和陶器將降價20%。

業者在臉書貼文中說，他們將想念分享微笑和聊天的美好時光，深知有些人將他們的商店視為生活綠洲，能夠幫人們撫平人生路途中的顛簸令他們甚感欣慰。

威廉 臉書 新澤西州

上一則

奧斯汀中文學校 線上夏令營圓滿落幕

下一則

新州蒙市房產交投熱絡 加價3成搶屋

延伸閱讀

民主黨州長初選辯論 霍楚遭夾擊

民主黨州長初選辯論 霍楚遭夾擊
49人伽羅博羅因肩傷訓練缺席 留隊成疑

49人伽羅博羅因肩傷訓練缺席 留隊成疑
退稅支票拉攏選民 紐約州長霍楚遭對手質疑

退稅支票拉攏選民 紐約州長霍楚遭對手質疑
勇士問鼎總冠軍 柯瑞領軍鋼鐵陣容 6招制敵

勇士問鼎總冠軍 柯瑞領軍鋼鐵陣容 6招制敵
NFL老將轉型職業拳手 前49人跑鋒戈爾一拳成名

NFL老將轉型職業拳手 前49人跑鋒戈爾一拳成名
無視民主黨提名者 亞當斯背書親信參選

無視民主黨提名者 亞當斯背書親信參選

熱門新聞

柯林斯的三名孫子卡森(左起)、哈森和威隆。(美聯社)

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

2022-06-04 23:00
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14
喬州汽油價格持續飆升。(記者林昱瑄／攝影)

喬州油價雖創新高 仍是全美最便宜

2022-06-08 02:12

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著