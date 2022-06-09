新州百年花卉苗圃Williams Nursery 7月3日熄燈

位於新澤西州的家族苗圃業者 Williams Nursery日前透過臉書宣布吹熄燈號，7月 3日星期天將關店，百年經營史畫下句點。圖為苗圃賣場一景。(取材自臉書)

位於新澤西州 的家族苗圃業者Williams Nursery日前透過臉書 (Facebook)宣布吹熄燈號，7月3日星期天將關店，百年經營史畫下句點。

這家業者位於新澤西州西田市(Westfield)；該公司在臉書上貼文稱：「道別向來不容易，而這次道別是最困難的一次。」又說：「本月底將終止業務，最後一個營業日是7月3日。」

這家苗圃業者歷史悠久，1920年創業之初是佔地13英畝的花卉農場，稱為Williams Floral Farm，由威廉 姆斯家族父子檔擁有，企業主包括父親威廉“愛德華”‧威廉姆斯(William “Edward” Williams)和兒子羅伊‧威廉姆斯(Roy Williams)。

臉書貼文提到，過去幾年業務最艱難，卻也最令人滿意；新冠疫情初期，他們甚至以為無法存活，沒想到這波疫情開展了新一代室內植物愛好者和家庭園丁，種植物成為疫情下的紓壓之道。

今年稍早，西田規劃委員會(Westfield Planning Board)批准一項開發案，在花園中心所在地建造162套住房。

這家即將走入歷史的苗圃業者目前正舉行關門促銷活動，舉凡植物、禮品、硬體商品和陶器將降價20%。

業者在臉書貼文中說，他們將想念分享微笑和聊天的美好時光，深知有些人將他們的商店視為生活綠洲，能夠幫人們撫平人生路途中的顛簸令他們甚感欣慰。