我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

新州蒙市房產交投熱絡 加價3成搶屋

編譯林梅婕／綜合報導
房地產經紀人表示，新澤西州蒙特克萊爾的房市灸手可熱，房屋成交價經常比開價多出三成。(取材自YouTube)
房地產經紀人表示，新澤西州蒙特克萊爾的房市灸手可熱，房屋成交價經常比開價多出三成。(取材自YouTube)

房地產經紀人表示，新澤西州位於艾薩克斯郡(Essex)的蒙特克萊爾市(Montclair)，房屋成交價經常比開價多出三成，該市最近有一間百年老屋，甚至以高出售價40%的行情賣出。。

地產經紀公司Signature Realty的仲介寶拉·卡德納斯(Paula Cardenas)指出，她在克羅弗希爾社區(Cloverhill Place)銷售一間歷史約100年的房屋，開價74萬9000元；但上周竟以105萬元成交，比開價多了30萬1000元，亦即40%。

卡德納斯說，蒙特克萊爾非常受歡迎，庫存屋都沒有了，該市的房屋成交價經常比開價多出三成。

卡德納斯解釋，該房屋先是於2021年11月以45萬1000元售出，買主是建商，經過一番整修後又放回市場求售，她說：「這位屋主做得很好，因為他很瞭解買家的需求。」

該物件搶手的原因還包括有家庭辦公室、淺色的橡木地板、現代櫥櫃、不銹鋼器具、新的空調系統，以及整修完成的地下室和閣樓。

該物件一共四位買家出價，最後由來自紐約市的一家人得標；買家委託的仲介艾琳娜·哈里森(Elina Harrison)表示：「之前我們有幾次出價都失敗，蒙特克萊爾是個炙手可熱的市場。迫使我們必須調整出價策略，不過這次能夠成交也很幸運。」

除了蒙特克萊爾，考量到學區和地理位置，這對買家之前也曾到紐約市和其北郊區斯卡戴爾(Scarsdale)看屋；但「如果住在紐約市，一樣的價錢卻沒有院子和獨立屋(single family home)的所有條件」。

根據新澤西房地產經紀人協會(New Jersey Realtors)的數據，今年4月新州房屋的成交價為全州境內開價的103.5%；去年同一時期則是開價的101%，前年為98.2%。

紐約市 新澤西州 房地產

上一則

新州百年花卉苗圃Williams Nursery 7月3日熄燈

下一則

新州大麻合法逾15個月 職場監管無標準 雇主為難

延伸閱讀

通膨讓成本大漲 擔心消費者吃不消 新州農民調價謹慎

通膨讓成本大漲 擔心消費者吃不消 新州農民調價謹慎

研究顯示：紐約市旅館、旅遊業 復甦路遙遙

研究顯示：紐約市旅館、旅遊業 復甦路遙遙
校園槍擊殷鑑 新州1學區聘武裝警察駐校維安

校園槍擊殷鑑 新州1學區聘武裝警察駐校維安
新州控槍法全美第2嚴 墨菲矢言再加強

新州控槍法全美第2嚴 墨菲矢言再加強
冤獄25年 新州49歲男控告當年承辦檢警

冤獄25年 新州49歲男控告當年承辦檢警
林地養老院違規嚴重 新州政府聲請介入

林地養老院違規嚴重 新州政府聲請介入

熱門新聞

柯林斯的三名孫子卡森(左起)、哈森和威隆。(美聯社)

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

2022-06-04 23:00
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14
喬州汽油價格持續飆升。(記者林昱瑄／攝影)

喬州油價雖創新高 仍是全美最便宜

2022-06-08 02:12

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著