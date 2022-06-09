新州蒙市房產交投熱絡 加價3成搶屋

房地產經紀人表示，新澤西州蒙特克萊爾的房市灸手可熱，房屋成交價經常比開價多出三成。(取材自YouTube)

房地產 經紀人表示，新澤西州 位於艾薩克斯郡(Essex)的蒙特克萊爾市(Montclair)，房屋成交價經常比開價多出三成，該市最近有一間百年老屋，甚至以高出售價40%的行情賣出。。

地產經紀公司Signature Realty的仲介寶拉·卡德納斯(Paula Cardenas)指出，她在克羅弗希爾社區(Cloverhill Place)銷售一間歷史約100年的房屋，開價74萬9000元；但上周竟以105萬元成交，比開價多了30萬1000元，亦即40%。

卡德納斯說，蒙特克萊爾非常受歡迎，庫存屋都沒有了，該市的房屋成交價經常比開價多出三成。

卡德納斯解釋，該房屋先是於2021年11月以45萬1000元售出，買主是建商，經過一番整修後又放回市場求售，她說：「這位屋主做得很好，因為他很瞭解買家的需求。」

該物件搶手的原因還包括有家庭辦公室、淺色的橡木地板、現代櫥櫃、不銹鋼器具、新的空調系統，以及整修完成的地下室和閣樓。

該物件一共四位買家出價，最後由來自紐約市 的一家人得標；買家委託的仲介艾琳娜·哈里森(Elina Harrison)表示：「之前我們有幾次出價都失敗，蒙特克萊爾是個炙手可熱的市場。迫使我們必須調整出價策略，不過這次能夠成交也很幸運。」

除了蒙特克萊爾，考量到學區和地理位置，這對買家之前也曾到紐約市和其北郊區斯卡戴爾(Scarsdale)看屋；但「如果住在紐約市，一樣的價錢卻沒有院子和獨立屋(single family home)的所有條件」。

根據新澤西房地產經紀人協會(New Jersey Realtors)的數據，今年4月新州房屋的成交價為全州境內開價的103.5%；去年同一時期則是開價的101%，前年為98.2%。