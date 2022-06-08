通膨讓成本大漲 擔心消費者吃不消 新州農民調價謹慎

由於通貨膨脹嚴重與供應鏈中斷影響，農產品的價格不斷飆升，然而考量到民眾也已經深受通膨漲價之害，農民對於調升售價異常謹慎。圖為民眾在農夫市場選購蔬果。(Getty Images)

新澤西州 農民與經濟專家表示，由於通貨膨脹嚴重與供應鏈中斷影響，從番茄到花卉各種糧食性或經濟性農產品的價格不斷飆升，然而考量到民眾也已經深受通膨漲價之害，農民對於調升售價異常謹慎，希望找到一個既能為市場接受，又不致於讓農民血本無歸的價格。

非營利組織「新澤西農場組織」(New Jersey Farm Bureau)執行主任傅雷(Peter Furey)說：「這對農民而言是非常危急的情況，因為我們從沒有遇過包含肥料、殺蟲劑、燃油等一系列生產必要投入項目的成本飆升到這個地步，使新州 農民面臨能否持續盈利的挑戰。」

以燃油為例，這是農民用以播種、收割、整地、巡場的必要花費，但農用車的柴油價格已大幅上升至每加侖6.17元，比全國均價高出0.64元；與去年同期的每加侖3.22元相比，成長幅度更是超過50%。

此外，肥料所費也對農民造成不小的負擔；農業廳統計數據指出，「無水物」(Anhydrous)的價格從去年每噸700元上升到現在的每噸1520元、鉀鹽(Potash)從每公噸432元躍升至875元、尿素(UREA)也從每噸509元飆漲到1017元，平均漲幅約五成。

然而，即便成本上升，農民也不願意輕易調漲以免嚇跑消費者；在杭特頓郡(Hunterdon)世代務農的農民梅利克(John Melick)就說：「今年各項成本的漲幅真的太誇張，但我們也不能盲目地把成本轉嫁給消費者；我們現在盡可能吸收部分成本，找到供需雙方均能接受的價位。」

梅利克指出，為盡可能打平收支，他的農場已開辦觀光 業務，民眾可以到農場親自採摘農作物，按重量計價，甚至還開發像蘋果酒等新的產品，以彌補農場自傳統農作物銷售通路的損失；但他也說，新的業務意味著新的成本投入，現在為經營觀光業務而新聘的員工以及釀製蘋果酒所需的容器，也是一筆不小的開銷。

針對新州農業現況，傅雷總結道：「對消費者而言還是有好消息的，因為現在收成穩定，不至於讓消費者有錢也買不到，但可能還要一段時間價格才會穩定。」