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經典粵菜等您嘗粤都陪您一起過父親節

新泽西讯

  父親節將至，歡迎新州的廣大朋友們來新州最具人气的餐厅之一粤都海鲜酒家（Canton Palace）過父親節，粵都精心準備各式菜餚任您品嘗，保證讓你的父親開心過節

  位于新州中部Somerville镇上的“粤都餐厅” 曾被大名鼎鼎的《纽约时报》美食专栏撰文褒奖，也曾于2018年斩获了《舌尖上的美国》“最佳粤菜餐厅TOP 2”的殊荣。每到用餐时段，粤都往往一席难求，是食客们品粤菜、饮早茶的理想之处。

  粤都一直秉持做地道经典粤菜，对菜品的质量精益求精。店主李先生具有多年餐厅经验，精心挑选食材确保新鲜，特别引进优质的游水海鲜，设有大型游水鱼缸和鱼池，保证提供的海鲜最新鲜。粤都的大厨经验丰富用心烹饪，无论鲍鱼海参、生猛海鲜还是家乡小炒，都保持其经典粤菜的纯正风味。各式的港式精美点心更是品种丰富，即叫即蒸，样样都美味无穷！

   粤都餐厅的就餐环境高雅，装修高档，还特设大型卡拉OK包房，能满足不同客人对场地的需求，是您会见亲朋好友的绝佳之选。欢迎朋友们光临惠顾！电话：908-526-8888 / 908-526-7244，地址：216 W. Main St., Somerville, NJ 08876 (7天营业11:00am-9:30pm,天天茶市，周末推车)

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