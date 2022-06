電視節目如何反映文化？美中電視節目文化比較 新州高中學生演講競賽精彩紛呈

由華研基金會The New Jersey Chinese Cultural Studies Foundation (NJCCSF)及美國西東大學語言文學文化系(Department of Languages, Literatures and Cultures of Seton Hall University)共同舉辦的第十四屆中國文化知識競賽,日前以“電視節目如何反映文化?美中電視節目之文化比較” 為題,於西東大學圓滿舉行。

華研基金會現任會長陳東東教授、副會長余振超先生、西東大學語言文學文化系主任Diana Alvarez-Amell教授、前亞洲系主任,華研基金會創會會長梁伯華教授分別致開幕辭。三位評委分別是:原聯合國 中文項目負責人,現任教於紐約大學 的何勇教授、Jose Marti Stem Academy的王行老師及教育 管理博士生,Koo Chinese Academy的中文老師康力先生。

比賽由基金會副會長余振超及理事遊牧老師共同主持,孟麗萍老師帶隊的Columbia High School摘取桂冠。何心平老師帶隊的Montclair Kimberley Academy Upper School獲得第二名。Tenafly High School取得了第三名,Verona high School為Honorable Mention。

會長陳東東教授除了特別感謝「林秀槐家族基金」長期以來大力支持該競賽專案。同時也感謝EnDotLink公司的首席運營官姚遠及何勇教授對本次活動提供了特別贊助。