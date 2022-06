萬雪峰老師重唱專場匯報音樂會,將於6/12 (星期日) 6:30 pm,在Dorothy Young Center For The Arts At Drew University, Lancaster Rd, Madison, NJ 07940舉行。

這次重唱專場的音樂會,包羅各種音樂體裁,其中的曲目包含了“意,德,法,拉丁,英,中” 6種語言。音樂風格更是豐富多彩,囊括了歌劇 ,音樂劇,彌撒曲,中外藝術歌曲,中外民歌,電影 電視主題曲和時下流行歌曲。形式多樣,有二,三,四及多重唱和合唱。

主辦單位表示,以重唱專場的學生彙報音樂會並不常見,練習和表演的難度都比一般音樂會要更大,但是聆聽的效果會更加豐富和多樣化,讓觀眾感受各種和聲的碰撞和結合。“聲依永,律和聲”讓世界聽見你!這是將是一場音樂的盛宴,一次心靈的溝通。讓我們用心靈來傾聽,民歌與歌劇在這片士地交融迴響;讓我們共同來欣賞,古典與流行帶來的一份和諧與雅致,歡迎大家蒞臨指導。