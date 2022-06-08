費城出現首例猴痘 全美已達21例確診或疑似病例

費城市公衛局宣布首起猴痘確診案例。圖為顯微鏡影像顯示橢圓形的成熟猴痘病毒粒子(左)與尚未成熟的病毒粒子。(美聯社)

費城市公衛局(Department of Public Health)宣布已出現首起猴痘 確診案例，目前當局正追溯與確診者有密切接觸史的人，同時過濾出高風險者並呼籲其接種猴痘疫苗 。

聯邦疾病防治中心(CDC )也表示，全美其他地區又再增加兩例疑似猴痘的確診者，使全國確診和疑似病例的總數達到21例。

當局稱目前猴痘的傳染率仍非常低，而且美國尚無染疫者死亡，其病毒傳染的速度也遠低於新冠肺炎；不過感染猴痘的初期病症較難發現，當局提醒民眾若懷疑自己染疫，還是應與醫師諮詢。

CDC官員表示，確診者中有16名男性自稱有與男性發生性關係，但CDC官員珍妮佛·麥奎斯頓(Jennifer McQuiston)仍強調「任何人都可感染猴痘」；目前仍沒有證據顯示病毒在社區中更容易傳開。

科學家追溯為何爆發

猴痘主要是透過密切的皮膚接觸傳播，非洲每年都會有數千人感染，但今年卻異常地擴大至非洲大陸以外的區域；如今該病毒在全球29個國家出現數百例確診，不過都尚未形成地方流行病。

CDC指出，目前美國的猴痘病毒來自西非，致死率僅1%，比目前在中非地區蔓延的另一種猴痘病毒更不容易形成重症；麥奎斯頓還強調，美國和其他有確診案例的國家，都還沒有人染疫死亡。

此外，美國擁有足夠的猴痘疫苗和抗病毒治療藥物，足以供應所有有需要的人使用；當局建議，若與確診者有密切接觸的高風險者可接種猴痘疫苗，如同費城的案例。

當局也提醒，密切接觸者應持續觀察自己與確診者接觸的21天內是否出現發燒、紅疹或其他疑似病症；麥奎斯頓也說，猴痘的紅疹一開始通常都是圓形或扁平的形狀，後來才會慢慢隆起、形成「像鉛筆尖端的橡皮擦」形狀。