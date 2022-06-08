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蒙特雷國際關係學院畢業典禮 259畢業生近半來自中國

記者劉偉／新澤西州報導
明德大學蒙特雷國際關係學院畢業典禮，口筆譯專業有90%的學生來自中國。（Robert Ellis提供）
明德大學蒙特雷國際關係學院畢業典禮，口筆譯專業有90%的學生來自中國。（Robert Ellis提供）

位於新澤西州的明德大學蒙特雷國際關係學院(Middlebury Institute of International Studies at Monterey)日前舉行畢業典禮，259位應屆畢業生來自20個國家，其中將近一半是中國留學生；獲得翻譯碩士學位的華裔學生張孟代表畢業生致辭。

畢業典禮線上直播，提供中、日、韓、西四種語言的同聲傳譯，讓不能實地參加畢業典禮的同學和親友也能同步參加；美國千年挑戰公司(MCC)前副總裁Fatema Z. Sumar發表了主旨演講。

張孟在中國出生和長大，本科畢業於東北財經大學國際貿易專業，並在新澤西州立羅格斯大學獲得了MBA學位，有超過20年的商業顧問經驗，也擔任過華夏櫻桃山中文學校的校長、賓州美亞老人會董事長；她說：「未來無論將成為口譯員、筆譯員、項目經理、教師和政策制定者，我們都會努力把世界變得更美好。」

蒙特雷國際關係學院舉行春季畢業典禮，口筆譯碩士張孟代表畢業生發言。（Robert...
蒙特雷國際關係學院舉行春季畢業典禮，口筆譯碩士張孟代表畢業生發言。（Robert Ellis提供）

張孟於2021年和同學共同創立了非營利組織「大眾翻譯」(Translators for Elders)，協助很多貧困家庭克服語言障礙，其中許多華裔是受益者；她目前正在把歷史小說「跨越大鴻溝」(Across the Great Divide) 從英文翻譯成中文。

蒙特雷國際關係學院是培養翻譯人才的高等學府，口筆譯專業一共約130名學生，其中90%左右是中國留學生，畢業後很多人從事中美大型會議、談判等的口譯和筆譯工作。

新澤西州 中國留學生 華裔

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