慶亞裔傳統月 國際佛光會新澤西協會為VEGRUN暖身

佛光人邀請與會者連署「蔬食A計畫 」。(林秀嫺提供)

為響應「2022全球復蔬VEGRUN線上公益路跑」，國際佛光會新澤西 協會持續走入社區，參與首屆「普林斯頓亞裔 傳統月5k路跑及健走」(AAPI 5k Run and Walk)，向在地愛好路跑健走的204位參賽者及50餘位志願者介紹「VEGRUN」、低碳飲食「蔬食A計畫」等環保公益活動，邀請他們慶祝亞裔傳統月的同時，以行動拯救地球。

普林斯頓市長Mark Freda應普林斯頓普林長跑隊、美國華人博物館 等主辦單位之邀，在開跑前致詞。他表示，今日全球紛亂，不是戰爭就是仇恨，很高興能以奔向未來的5公里路跑及健走活動齊聚一堂，慶祝亞裔傳統月，展現出社區的多元性。

新澤西協會會長童振邦開賽前在起跑線為佛光人加油。(林秀嫺提供)

新澤西協會會長童振邦、愛迪生分會會長王中證在終點線為選手們加油歡呼，迎接他們完賽；理事蔣卓及協會幹部義工忙著贈送佛光環保袋、結緣品，介紹心靈環保秘笈「365」及小叢書等結緣書籍。

參賽者的年齡從五歲到65歲，除總排名之外，完賽者按年齡、性別另有分組成績，新澤西協會理事殷楚枝獲分組第二名，他與兒子Marvin、理事高清與李云杰伉儷、愛迪生分會Zelda與Dante母子，以及Liz等七人，代表新澤西佛光人參賽。

國際佛光會新澤西協會童振邦(左起)會長，普林長跑隊隊長伍衛，普林斯頓市長Mark Freda 。(林秀嫺提供)

為「全球復蔬VEGRUN線上公益路跑」北美接力做暖身，新澤西協會發起為期一個月的「全球復蔬健步挑戰」活動，至6月中旬止。