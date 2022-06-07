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冤獄25年 新州49歲男控告當年承辦檢警

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州49歲男子路易斯因被控殺人坐牢25年；他的冤案於2020年平反後，委任律師控告當年承辦員警與檢察官。(Getty Images)
新澤西州49歲男子路易斯因被控殺人坐牢25年；他的冤案於2020年平反後，委任律師控告當年承辦員警與檢察官。(Getty Images)

新澤西州49歲男子路易斯(James Louis)，25年前被友聯郡(Union)警方指控犯下殺人案，導致一人死亡、一人受傷，最終被判處60年有期徒刑，且35年內不得假釋；路易斯的冤獄案於2020年平反，判決經新州最高法院撤銷後，委任律師向當年承辦員警與檢察官提出種族歧視、濫用程序與惡意起訴多項指控。

路易斯委任律師在訴狀中表示，新州警方原本指控路易斯涉犯的命案發生在1994年3月20日，但根據南卡羅來納州交通警察攔停紀錄，路易斯19日晚上11時34分才在南卡「南下車道」因駕車超速被警方攔檢；南卡州與新州友聯郡相距約700哩，何況路易斯當時的行車方向是往南，不可能在新州犯案。

律師指出，當年友聯郡警方查案時，知道路易斯有強而有力不在場證明，卻執意忽視並起訴，所有經手過這個案件的人都應對此事負責。

至於當年把路易斯定罪的證據，律師指稱是檢警為求迅速定罪而製造的，包括以不正當手段強制證人做出虛假陳述，甚至偽造證據。

律師說：「儘管有明確的證據證明路易斯沒犯下他所遭指控的罪，但從警察、檢方、法院都視而不見，路易斯因此被剝奪人身自由長達25年11個月又4天。」

律師也表示，當年新州的司法單位常常漠視非白人公民的憲法保護權，會因嫌犯的種族而有不同的處理方式。

當年因本案被捕者共四人，其中三人已獲釋，目前不清楚獲釋者是否會要求重審。

新州 南卡羅來納州 警察

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