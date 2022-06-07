費城重案警探藉職務性侵3男罪成被羈押 8月判刑

費城重案組警探諾多利用職權性侵三名男性證人，被陪審團裁定多項罪名成立。(美聯社)

費城 重案組警探諾多(Philip Nordo)利用職權性侵 三名男性證人，法院陪審團上周裁定其強姦、利用職權壓迫、性侵未遂等罪名成立，隨即將他羈押，預定8月判刑。

現年56歲的諾多2019年因利用偵查殺人案的職權，威嚇、誘導男性線民及證人和他發生性行為，遭檢方控罪，罪行分別在旅館房間、偵訊室、警車內發生，有時諾多還亮出武器脅迫對方。

本案調查期間，數件由諾多經手調查的凶殺案，判決後重審而翻案；起訴本案的地區檢察官克拉斯諾(Larry Krasner)說，「不管平民或是執法人員犯下可怕的罪行，我們都會追究他的責任。這表示，我們必須重新考慮數十件罪行宣告確立的殺人案，也意謂會有翻案變成無罪釋放的情況，也已確實有此情況。」

諾多的辯護律師傅思奇諾(Richard J. Fuschino Jr.)表示將會上訴；他說，三名原告證人的證詞可信度很有問題，「每人所陳述的故事，跟當時對陪審團所述都不相同。」

本來還有第四名受害者要提告，檢方找不到人，只好在判決前，撤下過半已經提出的控罪，剩下的指控如強姦、企圖性侵等罪名，陪審團均裁定成立。

檢方也控告諾多違犯偷竊罪，指控他假冒名目向市政府要到2萬元獎金，以及其他經費，拿來做為給受害人的封口費。克拉斯諾說，諾多要到的獎金，包括本來要用來調查警察 被殺案件的。