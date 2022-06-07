校園槍擊殷鑑 新州1學區聘武裝警察駐校維安

受到德州小學槍擊案影響，新澤西州孟莫斯郡米德市的大型學區轉變過去反對的看法，決定支持在校園內配置武裝的退休警察，至少實行一年。(取材自臉書)

受到德州烏瓦德(Uvalde)羅布小學槍擊案影響，新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth County)米德市(Middletown Township)的大型學區 轉變過去反對的看法，決定支持在校園內配置武裝的退休警察 ，至少實行一年。

新澤西州媒體NJ.com報導，新州米德市公立學校學區轄有16間學校，學生人數超過9200名，是孟莫斯郡最大的學區；在羅布小學槍擊案後，該學區委員會2日一致同意，所有學校都應派駐武裝的退休警察，預計此措施將會持續到2022-2023學年底之前。

米德市公立學校學區決定，在學校配置有權攜帶武器、屬於第三級警官(Class III)的退休警察巡守校園，這些警察退休時間均不超過三年、年齡均不滿65歲；在資金提撥方面，這些警官在本學年的時薪為50元，下個學年則不會超過35元。

米德市教育委員會副主席賈奎林·淡巴沽(Jacquelin Tobacco)表示，此舉旨在兌現學區委員會及市鎮將孩童置於首位的承諾；米德鎮警局也表示，羅布小學槍擊案後，民眾可能會注意到，從小學到國、高中，穿著制服的警察或警車出現的頻率增加。

米德市公立學校學區總監瑪麗·沃克(Mary Walker)表示，學區珍視與警局的密切合作及他們的專業技能，以持續改善學校安保措施，以為學生、教職員及其他訪客帶來更安全的校園環境。

米德市長派瑞(Tony Perry)2日在推特上表示，他2019年就任市長以來，就主張校園應配置武裝警察，但很不幸地，米德鎮的學區委員會當時並不希望學校出現武裝警察，而現在該委員會改弦易轍，可以說是「早該如此了」。

羅布小學槍擊案後，新澤西州檢察長普拉金(Matthew Platkin)曾指示新州警局及21個郡的檢察官「立即採取擴大校園內配置執法人員的舉措」；惟目前尚不確定是否全新州的學區都已配置武裝執法人員。