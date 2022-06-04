新州布里克海岸 加裝防雷警報

新澤西海岸去年夏天的雷擊意外奪走一名救生員的性命，布里克鎮官員宣布，將在海灘加裝防雷偵測設備和警報系統，避免憾事再次發生。(abc7ny電視台截圖 )

新澤西州 海岸去年夏天發生雷擊意外，造成一名救生員不幸死亡；所屬的布里克(Brick)鎮官員近日宣布，將在海灘加裝防雷偵測設備和警報系統，避免憾事再次發生。

事實上，布里克當局先前就曾考慮安裝閃電偵測感應系統，但礙於經費考量而退卻；直到去年南海濱公園(South Seaside Park)的死亡雷擊事件，布里克地方政府才又重審這項計畫，並在今年批准避雷設備的4萬元預算 。

布里克娛樂事務局主任桑塔尼諾(Dan Santaniello)表示，已於今年2月前往佛羅里達州 的馬可島(Marco Island)，視察當地使用的「雷神防衛」偵測系統(Thor Guard)。

桑塔尼諾也與附近使用同一套系統的史塔佛郡(Stafford Township)官員聯繫，史塔佛郡娛樂事務局主任黑瑟頓(Jason Hazelton)對雷神防衛讚譽有加：「我們非常高興能使用這套系統，它是很棒的工具。」

據稱，該系統在25哩範圍內偵測到閃電時，會發出響亮的警報聲並持續30秒；黑瑟頓稱此功能不僅提供一層額外的保護，也讓民眾提前45分鐘得知將有雷襲。

過去21年來，新澤西州共18人死於雷擊，其中五起發生在海邊；桑塔尼諾也指出，布里克1號海灘(Brick Beach One)和布里克3號海灘(Brick Beach Three)都將在7月中旬安裝雷神防衛系統。

此外，該系統也能偵測到有暴風雨正在快速靠近，救生員將會有更多時間疏散民眾，避免過去對暴風模凌兩可的威力產生誤判或歧見；桑塔提諾說：「救生員有一半的機率都不相信暴風即將來臨，他們只想待在海邊休息。」