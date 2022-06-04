賓州參議員馬垂諾 接受國會暴亂調查
獲得賓州州長共和黨初選提名的州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)願意接受眾議院1月6日國會暴動案調查委員會的詢問，他的律師2日透露，他已於去年接受聯邦調查局(FBI)的約談。
在國會暴動當天，極右翼的馬垂諾曾在國會外出現，一直以來他力挺前總統川普的2020大選欺詐論，川普下台後仍保持定期溝通，參加共和黨州長初選也獲川普支持。
馬垂諾的代表律師帕拉托瑞(Timothy Parlatore)聲稱，其當事人在接受FBI約談時表示，他不知道當天衝擊國會的計畫，也沒有任何協調。帕拉托瑞強調，FBI聯絡馬垂諾後，他自願接受FBI查問，並告知當天的一切真相。
代表律師說，本周初已向1月6日調查委員會提供了文件，以回應委員會今年2月15日對其當事人發出的傳票，委員會目前尚未安排查問時間，而馬垂諾是沒有什麼可隱瞞的。
根據參議院司法機構去年底公布的報告指出，馬垂諾及事子參加了國會暴動，並引用了有視頻拍下了他們穿過遭破壞的國會大廈路障及警察防線。但馬垂諾聲稱，當國會外的集會變得暴力時，他與妻子已經離開。
他一再否認當天有任何違法行為，又說迄今他沒有被指控任何與國會暴動有關的罪行，又說這種暴力行為不可接受。
馬垂諾不但是川普的忠實支持者，1月6日當天更組織了賓州支持者乘巴士前往國會，事前更預告自己是國會大廈台階上的指定發言人。
調查委員會迄今已查問了1000多名證人並收集了數萬頁文件，委員會對馬垂諾的查問除了國會暴動外，還希望更多的了解在2020年大選後，他為川普安排賓州選舉人名單對暴動所起的作用。當時這些這些人提交了虛假的選舉人證明，宣布川普是賓州總統選舉的獲勝者。
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