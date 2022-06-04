賓州參議員馬垂諾 接受國會暴亂調查

獲得賓州州長共和黨初選提名的州參議員馬垂諾已就國會暴動事件接受的聯邦調查局的詢問。(美聯社)

獲得賓州 州長共和黨初選提名的州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)願意接受眾議院1月6日國會暴動案調查委員會的詢問，他的律師2日透露，他已於去年接受聯邦調查局(FBI )的約談。

在國會暴動當天，極右翼的馬垂諾曾在國會外出現，一直以來他力挺前總統川普 的2020大選欺詐論，川普下台後仍保持定期溝通，參加共和黨州長初選也獲川普支持。

馬垂諾的代表律師帕拉托瑞(Timothy Parlatore)聲稱，其當事人在接受FBI約談時表示，他不知道當天衝擊國會的計畫，也沒有任何協調。帕拉托瑞強調，FBI聯絡馬垂諾後，他自願接受FBI查問，並告知當天的一切真相。

代表律師說，本周初已向1月6日調查委員會提供了文件，以回應委員會今年2月15日對其當事人發出的傳票，委員會目前尚未安排查問時間，而馬垂諾是沒有什麼可隱瞞的。

根據參議院司法機構去年底公布的報告指出，馬垂諾及事子參加了國會暴動，並引用了有視頻拍下了他們穿過遭破壞的國會大廈路障及警察防線。但馬垂諾聲稱，當國會外的集會變得暴力時，他與妻子已經離開。

他一再否認當天有任何違法行為，又說迄今他沒有被指控任何與國會暴動有關的罪行，又說這種暴力行為不可接受。

馬垂諾不但是川普的忠實支持者，1月6日當天更組織了賓州支持者乘巴士前往國會，事前更預告自己是國會大廈台階上的指定發言人。

調查委員會迄今已查問了1000多名證人並收集了數萬頁文件，委員會對馬垂諾的查問除了國會暴動外，還希望更多的了解在2020年大選後，他為川普安排賓州選舉人名單對暴動所起的作用。當時這些這些人提交了虛假的選舉人證明，宣布川普是賓州總統選舉的獲勝者。