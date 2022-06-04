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林地養老院違規嚴重 新州政府聲請介入

編譯柯立偉／綜合報導

新澤西州蘇薩克士郡(Sussex)林地養老院(Woodland Behavioral and Nursing Center)今年年初接受行政機關例行檢查時，有數百項違規紀錄，包含未配備足夠護理人員、多達近200名患有精神疾病或肢體殘疾的住戶被困在不良的居住環境等，新州州政府已向高等法院聲請指派公益董事介入營運。

新州衛生廳廳長茱蒂絲‧佩西奇利(Judith Persichilli)說：「我們非常重視林地養老院的問題，不會掉以輕心，並要求所有同仁加強與收容患者、家屬及養老院本身合作。我們不會勒令林地養老院停業，而是會向法院聲請公益董事介入營運，確保住民權益。」

州長墨菲(Phil Murphy)也批評林地養老院不負責，他表示：「州衛生單位一直非常謹慎地監督養老院，還在2月派出專員行政指導；然而林地養老院的營運方拒絕負擔責任，因此州政府不得不動用法律所賦予的各項權力。」

林地養老院的財務狀況也出現問題，聯邦補助隨時可能被取消，令外界懷疑林地養老院究竟能否償還到期債務並維持日常營運開銷；根據該養老院財報，總資產共1580萬元，負債卻高達1980萬元。

新州官派「長照機構監察官」勞莉‧布雷耶(Laurie Brewer)說：「對於林地養老院的收容病患與護理人員而言，養老院的硬體條件仍然很差；所有收容患者理應得到重視他們自主權、尊嚴和生活質量的設施運營商，但目前的領導層顯然未能作出改善。」

林地療養院對政府做法完全沒有回應，最近一次公開表態是在虐待患者的消息披露後，發布聲明指「將與政府部門合作改善」。

養老院 新州 新澤西州

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