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新州懲戒廳首位女廳長 提名獲通過

編譯孫梁／綜合報導
新州參議會5月26日一致表決通過墨菲州長的提名，決定由維多利亞·庫恩出任懲戒廳長，成為主管全州監獄系統的首位女性。(州府網站)
新州參議會5月26日一致表決通過墨菲州長的提名，決定由維多利亞·庫恩出任懲戒廳長，成為主管全州監獄系統的首位女性。(州府網站)

新州參議會日前一致表決通過墨菲州長的提名，由維多利亞·庫恩(Victoria Kuhn)出任懲教廳長，成為主管全州監獄系統的首位女性。

庫恩去年6月開始任代廳長，此前擔任懲教廳幕僚長。

懲教廳是新州的第二大州府部門，每年預算約10億元，在押囚犯1萬餘人，獄卒和文職雇員8000人。

庫恩是在其兩個前任因為新州唯一的女子監獄爆發醜聞辭職後，出掌懲教廳。其中希克斯(Marcus Hicks)是2021年1月在獄卒毆打女囚的事件爆光後辭去廳長職務，拉尼甘(Gary Lanigan)是因受到性侵指控而在2018年退休

庫恩2007年加入懲教廳，擔任廳長後，艾娜·馬漢(Edna Mahan)女子監獄將成為她工作的重點。聯邦監督部門曾發現馬漢女子監獄的性虐待問題猖獗，而且是多年的公開祕密，新州懲教廳也在考慮關閉這座監獄。

但馬漢監獄不會是庫恩唯一的關注點，她對州議會表示，儘管全州監獄的囚犯在疫情期間大幅減少，但懲教廳仍面臨人手嚴重短缺的問題，2017年以來減少600多名懲教人員，逾千名員工將在五年內退休，因此亟需招募和留住新人，懲教廳為此成立了招募團隊。

庫恩去年代理廳長職務以來，得到工會領袖、維權組織和州議會的廣泛讚賞，懲教人員工會第105分會會長蘇利文(William Sullivan)說：「我們在庫恩擔任懲戒廳的各個職務期間與她合作，她總是秉持開放姿態，與我們一道解決許多問題。我相信她真是關心他人，將繼續帶領我們向前。」

監獄 新州 退休

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