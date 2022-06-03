誤導不當關係調查 普林斯頓開除知名教授

普林斯頓大學宣布開除受歡迎的古典文學教授卡茲，指控他與學生有兩廂情願的關係，誤導校方調查；卡茲則稱自己是因為言論自由問題被解僱。(取材自推特)

普林斯頓大學(Princeton University)日前宣布開除一名受歡迎的古典文學教授，該教授被指控與學生有兩相情願的關係，且誤導校方調查；曾批評公開反對種族歧視 團體的這名教授則稱，自己是因為言論自由問題被解雇。

校方人員表示，普林斯頓大學收到一則來自曾經接受卡茲(Joshua Katz)教授學術指導的學生的詳細書面投訴，因此校方於2021年2月對卡茲展開調查。

2018年卡茲曾因與一名女子的關係被調查，但當時該名女子並未參與或配合調查。卡茲因違反校園不當性行為政策，接受紀律處分，被處以一年停薪停職；2019年回校後接受三年的查看期。

2021年一名女性校友出面提供2018年校方不知情的新資訊，促使校方重啟調查。

校方聲明表示：「2021的調查確立多項案例，顯現卡茲博士在2018年調查過程中歪曲或未坦承事實，包括在該名女校友表達參與配合調查的意願後，成功阻撓其加入。」

校方稱，為了隱瞞他們的關係，卡茲還阻止該名學生在承受壓力時尋求心理治療。

卡茲上周在華爾街 日報(WSJ)刊登文章回應，聲稱他成為「文化雙重追訴」(cultural double jeopardy)的目標，表示他被開除的原因並非與學生的不正當關係，而是因為言論自由議題。

2020年佛洛伊德 案在全國各地引發抗爭期間，卡茲曾公開反對同事呼籲處理校園種族議題的行動。