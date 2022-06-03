信用卡被盜刷 新州男向銀行申訴遭否認

新澤西州男子卡伯納拉今年2月信用卡被盜刷，當他向聯合服務汽車協會銀行申訴時，對方竟否認他的帳戶被盜用，還向他索取被盜刷的6000元。(Getty Images)

新澤西州 男子卡伯納拉(Peter Carbonara)今年2月信用卡 被盜刷後，就沒有一天清閒過；當他向聯合服務汽車協會銀行(USAA)申訴時，對方經過數月的調查竟否認他的帳戶被盜用，還向他索取被盜刷的6000元。

住在楓木市(Maplewood)的卡伯納拉先是收到T-Mobile 電信公司的帳單，聲稱他購買一支粉紅色的iPhone；但卡伯納拉上網查詢後，發現他的帳號地址已經被改到紐約市的布朗士區(Bronx)。

「經過一番折騰，T-Mobile還是告訴我他們無法註銷這筆款項。」卡伯納拉說：「但他們說只要我把這筆信用卡費繳清後，T-Mobile就會把這支手機和註冊號碼的費用從信用卡退還給我。」

但沒過多久，卡伯納拉就收到USAA銀行寄給他一張新的信用卡，他便向銀行致電說明自己沒有申請信用卡，並要求銀行註銷這張信用卡的帳戶，「我直接把卡剪掉就丟了」。

然而，一個月後他卻收到自己富國銀行(Wells Fargo)的帳單，即將扣款的其中一條項目是來自USAA的信用卡費用3000元；卡伯納拉這才意會過來，當初盜用他T-Mobile帳戶的人同時也取得他在USAA和富國銀行的帳戶資料。

卡伯納拉隨即更新所有銀行帳號的密碼和安全碼，並向USAA提出申訴；當時對方告訴他，銀行的詐騙偵查「恐怕需耗時90天，在那之前將會一直收到信用卡的帳單」。

卡伯納拉也要求USAA關閉他的所有信用卡帳戶，但幾周之後USAA卻給出了驚人的調查結果，他的帳號並沒有被盜用，而且帳戶逾期要他立即繳款。

卡伯納拉無計可施之下尋求地方媒體協助，透過媒體向公眾發聲後，USAA才又重啟內部調查，核實卡伯納拉所說的一切；不過這已重重打擊他對USAA的信心，「我再也不會相信他們了」。