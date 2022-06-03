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費城劫車案比疫前暴增5倍 今年已逾500宗

編譯柯立偉／綜合報導
費城今年已通報了546例劫車案，比2020年全年度還多。(Getty Images)
費城今年已通報了546例劫車案，比2020年全年度還多。(Getty Images)

過去兩年以來，費城劫車案頻傳，光是今年截至目前為止，警方就至少接獲546件劫車案通報，比2020年全年度還多，按這種速度，今年費城的劫車案可能飆破1400例，可能會是疫情前2019年的五倍；除了劫車以外，竊車案也不斷上升，失竊車輛從2019年的2000輛暴增到2021年的9000輛。

費城的劫車案已不再局限於傳統上治安較差的南區，連市政府附近都會有人在光天化日之下打劫，即便警察加緊巡邏，以更重的罪名起訴，但相關犯罪依然猖獗，且被捕嫌犯大多都是20歲出頭的青年；犯罪專家指出，這與「劫車文化」在青少年群體形成流行及車輛零件在二手市場銷贓價格大漲有關。

賓州聯邦檢察官珍妮佛．威廉斯(Jennifer Arbittier Williams)表示，檢方收到警方呈報的劫車案件量比往年多太多，光是今年前四個月就比去年多了100%；費城警察局副局長奈許(Ben Naish)則表示，5月下旬至少有179人因劫車被捕，其中三分之二不到20歲，還有少數案件的涉嫌人只有12歲。

奈許說：「從我們偵訊的結果來看，做案動機往往是轉售零件賺錢，或故意犯罪讓自己吃牢飯，甚至有些人單純因為無聊去打劫；我不知道這些人腦袋怎麼想的，但這是警方目前最重視的現象之一，希望可以盡速控制。」

奈許說，有兩名被逮捕的青少年在訊問過程中表示，由於學校和社區中心在疫情期間關閉，他們「閒得發慌」在社群媒體上看到有人拍下劫車過程並且沒被警方逮捕，讓他們也想試試看；因此奈許認為，社群媒體絕對是劫車案暴增的原因之一，他說：「後疫情時代劫車案增加絕非巧合，社群網路有一定推波助瀾的效用。」

天普大學(Temple University)犯罪學教授雷特克里夫(Jerry Ratcliffe)也指出，除了網路以外，經濟疲軟和槍枝易取得使劫車事件更加猖狂；他說：「二手車的零件向來在黑市很受歡迎，現在大部分汽車都有加裝防盜鎖，使二手零件取得愈發不易，銷贓價格也水漲船高。」

社群媒體 費城 疫情

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