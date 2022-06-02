2年前匿名控老師性侵 新州19歲女現身提告

新澤西州汀柏蘭初中學一名前教師遭指控曾性侵女學生。(取材自YouTube)

新澤西州 女學生莎拉·斯提塔諾(Sara Stillitano)在兩年前化名「學生S」，稱她在多年前曾遭汀柏蘭初中(Timberlane Middle School)教師阿曼提亞(Mark Amantia)性侵 ；如今斯提塔諾不僅對阿曼提亞提告，她還決定公布自己的身分，讓更多人聽見她的故事。

斯提塔諾憶起自己八年級時，被阿曼提亞反鎖在教室，將她壓制在牆上，一邊撫摸她的背部、將自己的生殖器裸露出來，還一邊對她說著不堪入耳的話；最後斯提塔諾拿起鉛筆反擊，才僥倖逃過一劫。

今年19歲轉到別所高中就讀的斯提塔諾在5月9日於莫塞郡(Mercer)高等法院提出民事訴訟，指控在霍普威爾谷學區 (Hopewell Valley School District)任教25年的、至今仍受雇於該學區科技訓練中心的阿曼提亞，不只對她、也對其他學生伸出狼爪。

根據法律文件，阿曼提亞自2005年就開始對學生有踰矩的行為；如今斯提塔諾的控訴還不只有八年級那段駭人的過往，她聲稱2016年、自己只有13歲時，被阿曼提亞下藥載到不知名的地方，遭受其他男人性侵，當時阿曼提亞還在一旁目睹過程。

回憶案發的經過也讓斯塔提諾身心受創，更表示自己靠著心理治療才撐到這裡：「我們都不希望，像這樣恐怖的事是真的，而且要接受真相更不容易。可是我們不能再沈默下去，假裝這些事都沒發生。」

斯提塔諾說自己過去四年在心理醫師的陪伴下對抗內心的恐懼和羞辱，甚至到後來才勇於向父母坦承自己的遭遇；如今她公開提告的決心也獲得父母的支持，不過其他受害者仍選擇隱藏身分。

面對一連串的指控，阿曼提亞只透過律師一概否認；霍普威爾谷學區委員會直到2019年11月才對整起事件召開特別公開會議，宣布阿曼提亞已於該年度2月至3月停職接受刑事調查，但由於沒有任何人提出指控，阿曼提亞後來又回到該學區任職。

另外兩名學生也控訴，她們在2005至2017年間遭受阿曼提亞性騷擾；其中一人在斯塔提諾2019年發表公開信後，曾寫信向學區告發，另一人則聲稱自己曾目擊阿曼提亞的行徑。