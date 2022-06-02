新州急撥5600萬 修建80號公路擋土牆裂縫

新澤西州沿德拉瓦河、行經波柯諾斯的80號州際公路，於兩年前被發現有一條巨大的裂縫，近來這道路牆更加惡化，當局即刻撥款5600萬元的緊急預算，希望能加快修繕工程。(Getty Images)

新澤西州 沃倫郡(Warren County)官員指出，沿德拉瓦河(Delaware River)到波柯諾斯(Poconos)之間的80號州際公路路段，是由已達70年歷史的老舊擋土牆支撐，而該牆面的巨大裂縫，近期有惡化趨勢，由於距離政府原本修繕計畫仍有兩年才能完工，當局因此即刻撥出5600萬元的緊急預算 ，希望加快工程進度。

這道出現裂痕的路牆巧位於東向80號公路的S型彎道處，介於諾爾頓鎮(Knowlton)和哈德威克鎮(Hardwick)之間。

根據新州 交通廳(Department of Transportation)計畫管理處今年4月提出的報告：「有鑒於這道牆的結構問題，這項修繕工程是我們目前最優先的事項。因為現有的牆面有可能突然失能，對通勤的民眾造成危險，甚至使80號公路強制封閉。」

除了道路年久失修，牆上12吋深的裂痕更令人堪憂，不過交通廳官員卻表示該路段仍可安全行駛，交通廳發言人夏皮洛(Stephen Schapiro)說：「80號公路不具有公共駕駛危險，但為確保行車安全，交通廳仍堅持將該計畫列為優先項目並加快工程，積極整修這道70年路牆。」

夏皮洛也指出，當局與工程公司「麥可貝克國際」(Michael Baker International)以550萬元的合約成交，麥可貝克將負責該計畫的初步工程，夏皮洛說：「初步工程已經開始，包括原訂於2024年6月動工的部分，工程內容也含整面牆的結構修復。」

不過最近一直積極與交通廳官員協商的沃倫郡專員對此卻抱持疑慮，沃倫郡市府律師曾於今年4月向交通廳發函要求會晤協商，交通廳卻遲遲沒有答應。

沃倫郡委員會薩諾瓦斯基(Jason Sarnaoski)質疑：「我們一直沒有收到這封函文的回覆，對無數起交通事件我們在在向交通廳提出會議協商的要求，卻一直還無法做上談判桌。這條路真的安全嗎？」