大卡車輪胎脫落 砸中鄰車女駕駛多處骨折

新澤西州42號州級公路25日發生車禍，一輛大卡車的右後側兩個輪胎在行駛中脫落，撞上公路上兩輛行駛中的汽車，造成一名61歲婦女多處骨折，必須接受手術治療。(示意圖，Getty Images)

位於新澤西州 蘭尼米德(Runnemede)的42號(Route 42)州級公路日前發生一起罕見車禍，一輛大卡車的右後側兩個輪胎在行駛中因不明原因脫落，撞上公路上兩輛行駛中的汽車 ，造成一名61歲婦女頸部及脊椎骨折，必須接受手術 治療。

新澤西州媒體NJ.com報導，新州警方表示，25日下午一輛向北行駛的大卡車在42號州級公路上行經蘭尼米德路段時，右後側的兩個輪胎突然脫落，一顆輪胎撞到另一輛同向行駛的汽車，另一顆輪胎則飛過對向車道，撞上一輛向南行駛的多功能車(SUV)。

該輛SUV駕駛、61歲的崔西·史奈德(Tracy Snyder)因此頸部及脊椎骨折，送往庫柏大學醫院(Cooper University Hospital)救治；史奈德的兒子莫耶(Keegan Moyer)表示，史奈德的傷勢穩定，但是目前仍需呼吸器輔助，並接受頸部及脊椎骨折手術。

根據莫耶的說法，由於史奈德仍裝上呼吸器，因此無法交談，但是至少眼睛睜閉自如，且四肢能夠移動，代表沒有傷到脊髓。

莫耶表示，當時史奈德正載著她的母親，將她送往澤西海岸(Jersey Shore)見親戚；莫耶的祖母沒有受傷，而對於這件事情的發生，莫耶說：「我從來沒聽說過這種，大卡車的輪子會突然飛出來之類的事情。」

而對於家屬的困惑，新澤西州警局表示，目前此事仍在調查中，尚無法做出任何指控。