我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

大卡車輪胎脫落 砸中鄰車女駕駛多處骨折

編譯洪毅／綜合報導
新澤西州42號州級公路25日發生車禍，一輛大卡車的右後側兩個輪胎在行駛中脫落，撞上公路上兩輛行駛中的汽車，造成一名61歲婦女多處骨折，必須接受手術治療。(示意圖，Getty Images)
新澤西州42號州級公路25日發生車禍，一輛大卡車的右後側兩個輪胎在行駛中脫落，撞上公路上兩輛行駛中的汽車，造成一名61歲婦女多處骨折，必須接受手術治療。(示意圖，Getty Images)

位於新澤西州蘭尼米德(Runnemede)的42號(Route 42)州級公路日前發生一起罕見車禍，一輛大卡車的右後側兩個輪胎在行駛中因不明原因脫落，撞上公路上兩輛行駛中的汽車，造成一名61歲婦女頸部及脊椎骨折，必須接受手術治療。

新澤西州媒體NJ.com報導，新州警方表示，25日下午一輛向北行駛的大卡車在42號州級公路上行經蘭尼米德路段時，右後側的兩個輪胎突然脫落，一顆輪胎撞到另一輛同向行駛的汽車，另一顆輪胎則飛過對向車道，撞上一輛向南行駛的多功能車(SUV)。

該輛SUV駕駛、61歲的崔西·史奈德(Tracy Snyder)因此頸部及脊椎骨折，送往庫柏大學醫院(Cooper University Hospital)救治；史奈德的兒子莫耶(Keegan Moyer)表示，史奈德的傷勢穩定，但是目前仍需呼吸器輔助，並接受頸部及脊椎骨折手術。

根據莫耶的說法，由於史奈德仍裝上呼吸器，因此無法交談，但是至少眼睛睜閉自如，且四肢能夠移動，代表沒有傷到脊髓。

莫耶表示，當時史奈德正載著她的母親，將她送往澤西海岸(Jersey Shore)見親戚；莫耶的祖母沒有受傷，而對於這件事情的發生，莫耶說：「我從來沒聽說過這種，大卡車的輪子會突然飛出來之類的事情。」

而對於家屬的困惑，新澤西州警局表示，目前此事仍在調查中，尚無法做出任何指控。

新澤西州 手術 汽車

上一則

2年前匿名控老師性侵 新州19歲女現身提告

下一則

新州急撥5600萬 修建80號公路擋土牆裂縫

延伸閱讀

如廁會「噴到臉」男大生脊椎側彎75度 抬頭挺胸好難

如廁會「噴到臉」男大生脊椎側彎75度 抬頭挺胸好難

台空軍AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因曝光

台空軍AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因曝光
骨質疏鬆症未積極就醫 獨居男跌倒造成多處骨折

骨質疏鬆症未積極就醫 獨居男跌倒造成多處骨折

NBA／接湖人兵符？哈沃德沒興趣

NBA／接湖人兵符？哈沃德沒興趣
舊金山消防員持黃銅扳手狂毆 同事骨折

舊金山消防員持黃銅扳手狂毆 同事骨折
談藝／《追風箏的孩子》 悲戰火眾生

談藝／《追風箏的孩子》 悲戰火眾生

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
「柯爾」在臉書炫耀他手中的豪車。（KHOU）

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

2022-05-29 16:22

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎