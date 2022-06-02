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新州校車全面電動化 州眾議會通過 共和黨抨擊

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州協助18個學區在未來三年內所有校車更新為電動發電，法案於上周通過州眾議會表決。圖為一輛電動校車停在充電站旁。(Getty Images)
新澤西州協助18個學區在未來三年內所有校車更新為電動發電，法案於上周通過州眾議會表決。圖為一輛電動校車停在充電站旁。(Getty Images)

新澤西州議會提案要求環保廳(Department of Environmental Protection)研擬一套前導計畫，協助州內18個學區在未來三年內所有校車的發電系統更新為電動發電，並架設充電裝置；該計畫將撥款4500萬元的預算，亦即每年斥資1500萬元，於上周通過州眾議會表決，不過也引發共和黨人的不滿，稱此舉開銷太過龐大。

由民主黨領導的新州眾議會上周以47比31的票數通過A1282法案，支持者認為該法案的目標是為了測試以電動發電取代柴油，是否能讓校車的營運成本更合乎效益。

此外，環保主義者稱柴油校車排放大量廢氣，空氣污染不斷惡化使學生罹患呼吸道疾病的風險增加，尤其都會地區更為嚴重，該法案主要提案人之一史丹利(Sterley Stanley)說：「我們討論的重點是孩子們的健康，也是我們的未來。」

不過法案審議的過程也引發不少反對的聲浪，共和黨籍州眾議員薇琪·弗林(Vicky Flynn)表示：「我以為過去四個月來，我應該看到更多法案的預算應用於彌補學生在疫情間的學習損失和心理治療上；但今天我看到的卻是，每年要在校車上花費1500萬元。」

有鑒於新州物業稅已經是全美排行數一數二，且一大部分都應用於校園補助，部分共和黨議員們質疑該法案斥資太過龐大，州眾議員沃斯(Hal Wirths)認為資金應回饋給納稅人：「不要說一套做一套，我希望支持的議員們自己都開電動車；他們沒有資格要求民眾用納稅錢贊助電動車，這些錢應回饋給納稅人。」

不過新州議會多數黨領袖格林沃德(Lou Greenwald)駁斥該法案「在公共教育資金上創下最高紀錄」的說法，並強調近期通貨膨脹和油價飆升的影響下，校車改為電動發電系統格外重要。

共和黨 新州 眾議員

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