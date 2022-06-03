新州台商會長鄭吉成傳承大愛 你我相聚, 感恩前行

鄭吉成會長不論身在何處，都能掌控各處產業的日常管理工作。

初夏5月的早晨尚有一絲涼意，但有幸在新州皇冠大酒店拜訪台商會新會長鄭吉成(JASON CHENG)時，令人有如沐春風的暖心體會。此次見面，鄭會長既維持一貫的謙虛謹慎，但又顯豁達大度，難掩風發意氣，給人留下了深刻的印象。

鄭吉成出生於臺灣，早年來美求學，攻讀金融管理專業。畢業後進入紐約華爾街從事金融行業。於而立之年正式開啟他的酒店、地產王國事業。執念的力量，短短數年的積累，已擁有十幾家大型規模的酒店、購物中心及辦公樓出租。由於其卓越表現，曾於2007年獲得由美國聯邦參議員Robert Menendez與新澤西州 州議員Upendra Chivukula聯合頒發的新澤西商業傑出貢獻獎。

“群策群力，拓展經貿”，新澤西臺灣商會第26屆新舊會長交接年會，以及新澤西臺灣青商會成立，已於5月7號在新澤西DOUBLE TREE HOTEL隆重舉辦。歷屆會長將這份具有使命感的“接力棒”交到了新任會長鄭吉成（JASON CHENG）手中。新會長鄭吉成誠懇的接下了這一“棒”，並表示在職期間將盡自己最大的努力為台商會造福，將這份責任傳承下去，不辜負前輩們嘔心瀝血打下的江山。

鄭吉成會長表示，自2019年新冠疫情 突如其來，他的酒店產業受到了嚴重的衝擊。酒店行業由於客流量減少導致的資金鏈、租金 、雇員工資以及維持基本運轉等，都出現嚴重問題。當時他人在臺灣，雖然不像在美國貼身感受到疫情的巨大壓力，但距離正好讓他保持冷靜的頭腦和平穩的心態，果斷拿出自己所有的資源與上千名員工團結一心抵制這次巨大的考驗。為了確保每一位員工不丟失工作，他果斷提議上下同心協力“橫切”自救法。其規則為暫時支付員工基本底薪+年薪減半的薪資，這樣一來，不僅可以幫助員工度過困難時期、保證公司員工不流失，還能降低人力成本，讓公司有喘息的機會，也沒有在疫情期間裁減任何一名員工。等疫情過後公司將之前減半的薪水還給員工。與此同時，鄭先生還誠懇的取得了銀行的信任，建立戰略合作，保全了所有的酒店及其他地產產業。此英明之舉建立了勇者無懼的企業形象，在員工的心目中，鄭吉成會長是大家的“導航人”。

成長於三代都是信仰基督的家庭，鄭吉成是一名十分虔誠的基督徒，在他成長，做人，做事的歷程中，始終堅信有神的力量在支撐和引導他。這次的Covid危機轉危為安，又是再一次見證。如今事業有成的他擁有強大的包容心，是看見了主的愛，並享受這份大愛，激勵他去勇敢、坦然的面對人生和商場中的危機，堅信總會有出路。他將帶著使命感把這份愛傳承下去，造福更多人群。

放眼未來，鄭吉成認為一切不可能迅速恢復到曾經的榮景，必須重新考慮未來趨勢，才能掌握企機。就像他說服銀行融資時說的：“我不保證不倒，但會做到最後一個倒！”一句勵志感人的鄭式口號結束了本次採訪。