博根郡亞太文化節 華裔表現亮眼

中國駐紐約副總領事李仕鵬（左5），博根郡的郡長詹姆斯 特德斯科（左6），副領事沈希（右2） ，全美高校聯盟前主席段雲所博士（左2），新澤西中文教師學會 王宗敏老師（左3）、美國國家員警國防基金會馬來西亞代表陳介福（右1），新澤西亞裔傳統委員會秘書長王榕（右3），新澤西華人社區中心協會前主席亞伯特Chin（右4）， 博根郡亞裔諮詢委員會委員王朝芳（左4），愛琳（左1）

由新澤西 博根郡政府委員會、博根亞裔 諮詢委員會共同舉辦的慶祝美國亞太裔傳統文化節活動，日前在博根郡政府大樓前廣場舉行。華裔 、韓裔、日裔、菲律賓裔等多族裔數百人參加了活動，其中華裔表演相當亮眼。

中國駐紐約總領館副總領事李仕鵬，韓國駐紐約總領事Byung Hwa Chung,日本駐紐約副總領事Futoshi Matsumoto, 菲律賓領事館副領事Tanya Faye O.Romiro 作為特邀嘉賓，一同出席了慶祝儀式並各自發表了講話。

中國駐紐約總領事館副領事沈希 、新澤西華人聯合總會共同主席、恩格爾伍德克裡夫 前議員梁智，博根郡亞裔諮詢委員會委員王朝芳、全美高校聯盟前主席段雲所博士，美國國家員警國防基金會馬來西亞代表陳介福，新澤西亞裔傳統委員會秘書長王榕，新澤西山東同鄉會會長張志科，新澤西福建同鄉會理事李芳華 ，李堡華聯主席侯平安等許多華裔代表參加了活動，侯平安還獲頒“傑出社區服務貢獻獎”。博根郡瑞吉塢華裔舞蹈隊傾情演出，展示了一群美麗的仙女們曙光之際在湖邊隨著蓮花飄然起舞，成為博根郡亞太文化節上的最亮眼的節目。【圖文報導：記者 劉偉】