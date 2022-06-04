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奇緣藝術品公司6月4日北美藝術品收購會藏家與博物館交流的專業平臺

新澤西訊

  奇緣藝術品公司於6月4日週六上午10點至下午5點在Edison Crown Plaza酒店（地址：2055 Lincoln Hwy (Rt 27 South), Edison NJ 08817），隆重舉辦第十次北美藝術品收購活動，高價收購中國古代、近現代名家書畫，名人信劄，陳年茅臺等。歡迎廣大藏友朋友們帶著您的收藏至現場交流，洽談合作。

  立足於美國的奇緣藝術品公司是一家專業從事中國書畫投資與收藏的藝術品公司，長期與內地及香港私人博物館合作，致力於打造藏家與博物館交流的專業平臺，以專業的服務態度為藏家的藏品找到安心的歸宿。

  公司已經成功舉辦近十場藝術品收購會，每次活動都得到廣大藏友們的認可與好評，此次收購會是疫情後的首次開放。該公司負責人于先生介紹說，收購會給朋友們創造了一個非常好的交易平臺，很多藏友為自己的藏品找到滿意的歸宿。大家能認識更多的古董愛好者，不僅可以交流觀看鑒賞藝術品，更重要的是互相學習，共同提高大家的鑒賞水準。公司還會在現場為您提供免費鑑定及估價服務, 並提供怎樣長期保存的專業意見。

  歡迎朋友們攜帶您的收藏光臨此次收購會，公司提供長期收購服務，詳情請洽于先生：909-600-5555。

博物館 疫情 投資

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