奇緣藝術品公司6月4日北美藝術品收購會藏家與博物館交流的專業平臺

奇緣藝術品公司於6月4日週六上午10點至下午5點在Edison Crown Plaza酒店（地址：2055 Lincoln Hwy (Rt 27 South), Edison NJ 08817），隆重舉辦第十次北美藝術品收購活動，高價收購中國古代、近現代名家書畫，名人信劄，陳年茅臺等。歡迎廣大藏友朋友們帶著您的收藏至現場交流，洽談合作。

立足於美國的奇緣藝術品公司是一家專業從事中國書畫投資 與收藏的藝術品公司，長期與內地及香港私人博物館 合作，致力於打造藏家與博物館交流的專業平臺，以專業的服務態度為藏家的藏品找到安心的歸宿。

公司已經成功舉辦近十場藝術品收購會，每次活動都得到廣大藏友們的認可與好評，此次收購會是疫情 後的首次開放。該公司負責人于先生介紹說，收購會給朋友們創造了一個非常好的交易平臺，很多藏友為自己的藏品找到滿意的歸宿。大家能認識更多的古董愛好者，不僅可以交流觀看鑒賞藝術品，更重要的是互相學習，共同提高大家的鑒賞水準。公司還會在現場為您提供免費鑑定及估價服務, 並提供怎樣長期保存的專業意見。

歡迎朋友們攜帶您的收藏光臨此次收購會，公司提供長期收購服務，詳情請洽于先生：909-600-5555。