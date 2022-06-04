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亞裔傳統月大型社區健康日活動成功舉辦

新澤西訊
本次活動主辦團隊，左起：華人醫療服務部‧卜曉薇（Vivien ONeil），李安琪（Angela Lee），RWJ醫院社區健康服務部Yesenia Hernandez，主任Mariam Merced，羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，家庭醫學及社區健康系教授，健康家庭及多元文化主任林偉如醫生（Dr. Karen Lin），華人醫療服務部，多元族裔部主任鄒興睿 (Stephanie Zou)；後：RWJ醫院多元化與包容性Diversity & Inclusion辦公室主任 Edward House，同時也是本次活動的音響師。
本次活動主辦團隊，左起：華人醫療服務部‧卜曉薇（Vivien ONeil），李安琪（Angela Lee），RWJ醫院社區健康服務部Yesenia Hernandez，主任Mariam Merced，羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，家庭醫學及社區健康系教授，健康家庭及多元文化主任林偉如醫生（Dr. Karen Lin），華人醫療服務部，多元族裔部主任鄒興睿 (Stephanie Zou)；後：RWJ醫院多元化與包容性Diversity & Inclusion辦公室主任 Edward House，同時也是本次活動的音響師。

  由羅伯屋強生醫院，羅格斯醫學院，羅伯屋強生醫院社區健康服務部及華人醫療部等近20家醫療健康服務部門及社區服務團隊聯合舉辦的亞裔傳統月大型社區健康日活動日前成功舉辦。活動共有140多人參加，很多參與活動的團體和社區民眾表示明年繼續舉辦的話還會來參加。

  本次健康日的篩檢包括羅大醫學院提供的身體品質指數BMI檢查，血壓及血糖測量，還有冠心病調查問卷等等，各種健康展臺包括新澤西癌症中心（CINJ），聯合健康保險（United Health Care），華人醫療服務部(Chinese Medical Program)，西語裔（Su Salud Medical Program）和非洲裔醫療服務部(African American Program)，RWJBH乳癌防護及聯絡中心（RWJBH Breast Care Connection），全美精神健康聯盟新澤西分部（NAMI New Jersey），家庭健康及生育門診（Family Planning Clinic），兒童遊戲及活動， 並發放了很多免費新冠病毒自檢試劑盒及口罩，購物袋等多種禮物 ，活動也得到美東超市，文創交流促進會（CCCE），Med Steam Live及很多社區機構的支持，並為活動準備了豐富的禮品抽獎。

  此外還有張桂芳師傅帶領的橋水中文學校太極隊，馬詠藝術團，Church in Piscataway，美國青少年領袖聯盟（Alliance of Youth Leaders in the United States- AYLUS）青年義工們熱情參與，讓這次活動豐富多彩，同時也讓來自醫院的各個部門和團隊看到華裔社區的多方聯繫和各種潛力，他們在活動之後表示希望通過華人醫療服務部為華裔社區及亞裔社區帶來更多的篩檢服務，醫療資訊和各種支援，相關醫療服務及活動支援請致電華人醫療服務部：732-923-2027

華人 醫學 亞裔

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