國殤日周末起 新州州立公園夏季免門票 外州居民也受惠

從國殤日周末開始，夏季期間所有新州州立公園、森林和休閒區門票全免，而且外州人士也可享有同樣的優惠。圖為新州高點州立公園的紀念碑。(Getty Images)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)在國殤日(Memorial Day)前宣布，即日起在夏季期間，所有州立公園 、森林和休閒區門票全免，而且不限於新州 居民，外州人士也可享有同樣的優惠；至於已購買新州州立公園年票的民眾也不必擔心，政府將會全額退款。

「我們將從2023財務年度的預算中提出一部份，不管你是居民或非居民，我們將會張臂歡迎所有想來新澤西任何州立公園的人」，墨菲透過聲明表示：「在我們刺激新州地方旅遊和經濟的同時，民眾可擁抱大自然的一切，享受森林裡的芬多精，以及划水的樂趣，好好欣賞那些讓我們值得驕傲的壯麗美景。」

根據州長辦公室的統計，新州州立公園每年都能吸引數百萬的觀光人潮，多達50處的觀光聖地和占地45萬3000英畝的自然風景，成為「該州夏日期間的重要經濟來源」。

此外，新州唯一隸屬州立公園系統管轄、且開放戲水的海岸地區「島灘州立公園」(Island Beach State Park)也將從國殤日周末開始派駐救生員，從上午10時開始輪流值班。

其他九個隸屬州立公園管轄、同樣開放游泳的湖岸地區則是自6月中旬開始安排救生員值班；民眾可前往「州立公園服務系統」(State Park Service)的官方網站，查詢欲前往的戲水區是否已經開放。

州立公園服務系統也會持續應徵更多救生員，湖岸戲水區的救生員時薪自17.5元起，島灘州立公園的海岸救生員時薪則是18.5元；應徵者可前往nj.gov/dep/workinparks填表申請，接受無經驗者報名，但須通過跑步和游泳的測驗才會被錄取。