我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

國殤日周末起 新州州立公園夏季免門票 外州居民也受惠

編譯林梅婕／綜合報導
從國殤日周末開始，夏季期間所有新州州立公園、森林和休閒區門票全免，而且外州人士也可享有同樣的優惠。圖為新州高點州立公園的紀念碑。(Getty Images)
從國殤日周末開始，夏季期間所有新州州立公園、森林和休閒區門票全免，而且外州人士也可享有同樣的優惠。圖為新州高點州立公園的紀念碑。(Getty Images)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)在國殤日(Memorial Day)前宣布，即日起在夏季期間，所有州立公園、森林和休閒區門票全免，而且不限於新州居民，外州人士也可享有同樣的優惠；至於已購買新州州立公園年票的民眾也不必擔心，政府將會全額退款。

「我們將從2023財務年度的預算中提出一部份，不管你是居民或非居民，我們將會張臂歡迎所有想來新澤西任何州立公園的人」，墨菲透過聲明表示：「在我們刺激新州地方旅遊和經濟的同時，民眾可擁抱大自然的一切，享受森林裡的芬多精，以及划水的樂趣，好好欣賞那些讓我們值得驕傲的壯麗美景。」

根據州長辦公室的統計，新州州立公園每年都能吸引數百萬的觀光人潮，多達50處的觀光聖地和占地45萬3000英畝的自然風景，成為「該州夏日期間的重要經濟來源」。

此外，新州唯一隸屬州立公園系統管轄、且開放戲水的海岸地區「島灘州立公園」(Island Beach State Park)也將從國殤日周末開始派駐救生員，從上午10時開始輪流值班。

其他九個隸屬州立公園管轄、同樣開放游泳的湖岸地區則是自6月中旬開始安排救生員值班；民眾可前往「州立公園服務系統」(State Park Service)的官方網站，查詢欲前往的戲水區是否已經開放。

州立公園服務系統也會持續應徵更多救生員，湖岸戲水區的救生員時薪自17.5元起，島灘州立公園的海岸救生員時薪則是18.5元；應徵者可前往nj.gov/dep/workinparks填表申請，接受無經驗者報名，但須通過跑步和游泳的測驗才會被錄取。

州立公園 新州 新澤西州

上一則

德拉瓦州幼保人員開放登記 將發1000元紓困

下一則

新州高中逾百例腦癌 環評查無幅射污染…部分學生醞釀轉學

延伸閱讀

國殤日 南加內陸志工安插25萬面國旗向英雄致敬

國殤日 南加內陸志工安插25萬面國旗向英雄致敬

公務員貸款減免還學貸 新州州長鼓勵申請

公務員貸款減免還學貸 新州州長鼓勵申請
又傳校園槍案 醫生籲父母多與孩子溝通

又傳校園槍案 醫生籲父母多與孩子溝通

「我們正在做什麼？」美參議員懇求同僚通過控槍措施

「我們正在做什麼？」美參議員懇求同僚通過控槍措施
荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令

荷蘭隧道路段拓寬 環團反對 批工程違反墨菲州長減排行政令
坦承用藥錯誤 田納西州護士判3年緩刑

坦承用藥錯誤 田納西州護士判3年緩刑

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了