新州高中逾百例腦癌 環評查無幅射污染…部分學生醞釀轉學

新澤西州科洛尼亞高中因上百名與之有關的教職員和學生罹患腦瘤而進行環境評估；當局表示，沒有在該所高中發現輻射污染的跡象。(CNN電視台截圖)

新澤西州 木橋鎮(Woodbridge Township)的科洛尼亞高中(Colonia High School)因上百名與之有關的教職員和學生罹患腦瘤而引發矚目；不過經過一個多月的檢視後，新州 環境廳上周表示，在該所高中沒有發現輻射污染的跡象；衛生廳則說，經過分析發現，該高中的腦瘤發生率並未特別高。

科洛尼亞高中校友盧皮亞諾(Al Lupiano)自己及家人接連罹患腦瘤後發起調查，在短短幾個月內，已發現至少122名曾在這所學校待過的教職員及學生罹患腦瘤，還有75人罹患其他癌症 ，引發該所高中存在輻射污染的疑慮。

不過新澤西州媒體NJ.com報導，新州官員26日在科洛尼亞高中舉行記者會，表示通過調查校舍內及相當於28畝面積的周遭地區後，都沒有發現輻射污染的跡象；新州環境廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)表示，希望這項調查能讓社區鄰里感到心安。

新澤西州衛生廳長茱蒂絲·佩西奇利(Judith Persichilli)則表示，分析該州的癌症發生率後，該州推估從1968年至2021年間，將有98名至105名曾在科洛尼亞高中就讀的學生罹患腦瘤，與盧皮亞諾調查後發現的數字相去不遠。

這讓木橋鎮鎮長麥科馬克(John McCormac)得出結論：這些腦瘤病例與科洛尼亞高中的建築體或周邊環境沒有因果關係。

儘管有些學生或家長希望繼續調查土地、水源是否受到污染，不過拉圖瑞特與佩西奇利均認為，此事應已無再繼續調查下去的必要；拉圖瑞特還說，繼續下去可能會適得其反，讓社區鄰里認為他們找不到不利事件發生證據，但事實上是，他們對調查很有信心，相信沒有不利事件。

儘管如此，仍有一些學生或家長認為，政府做的事情並不夠，醞釀轉學者亦有之。