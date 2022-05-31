新州高中逾百例腦癌 環評查無幅射污染…部分學生醞釀轉學
新澤西州木橋鎮(Woodbridge Township)的科洛尼亞高中(Colonia High School)因上百名與之有關的教職員和學生罹患腦瘤而引發矚目；不過經過一個多月的檢視後，新州環境廳上周表示，在該所高中沒有發現輻射污染的跡象；衛生廳則說，經過分析發現，該高中的腦瘤發生率並未特別高。
科洛尼亞高中校友盧皮亞諾(Al Lupiano)自己及家人接連罹患腦瘤後發起調查，在短短幾個月內，已發現至少122名曾在這所學校待過的教職員及學生罹患腦瘤，還有75人罹患其他癌症，引發該所高中存在輻射污染的疑慮。
不過新澤西州媒體NJ.com報導，新州官員26日在科洛尼亞高中舉行記者會，表示通過調查校舍內及相當於28畝面積的周遭地區後，都沒有發現輻射污染的跡象；新州環境廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)表示，希望這項調查能讓社區鄰里感到心安。
新澤西州衛生廳長茱蒂絲·佩西奇利(Judith Persichilli)則表示，分析該州的癌症發生率後，該州推估從1968年至2021年間，將有98名至105名曾在科洛尼亞高中就讀的學生罹患腦瘤，與盧皮亞諾調查後發現的數字相去不遠。
這讓木橋鎮鎮長麥科馬克(John McCormac)得出結論：這些腦瘤病例與科洛尼亞高中的建築體或周邊環境沒有因果關係。
儘管有些學生或家長希望繼續調查土地、水源是否受到污染，不過拉圖瑞特與佩西奇利均認為，此事應已無再繼續調查下去的必要；拉圖瑞特還說，繼續下去可能會適得其反，讓社區鄰里認為他們找不到不利事件發生證據，但事實上是，他們對調查很有信心，相信沒有不利事件。
儘管如此，仍有一些學生或家長認為，政府做的事情並不夠，醞釀轉學者亦有之。
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