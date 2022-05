德拉瓦州幼保人員開放登記 將發1000元紓困

德拉瓦州教育 廰27日宣布開放接受幼保專業人士登記,登記者可獲州府1000元紓困 款;凡年滿18歲、為德拉瓦州認可的兒童保育計畫工作、每周與兒童直接互動至少20小時且至少已工作90天的幼保專業人員,均可獲這筆款項。

德拉瓦州從1060萬元聯邦新冠紓困救助計畫(American Rescue Plan Act)資金中撥款;州教育廰長霍洛迪克(Mark Holodick)說,這波疫情凸顯托兒工作者對該州家庭的重要性。

霍洛迪克表示,疫情期間,許多獲許可的兒童保育計畫仍開放,讓孩童的家人繼續在醫院、懲教機構、警察和消防局以及其他重要崗位上工作。

州教育廰近幾個月建立安全數據收集系統,全面採集員工訊息並驗證資格;紓困款申請將開放兩個月,7月29日截止。

經驗證後,持照幼保人員若選擇直接存款,10內將收到款項,選擇郵寄支票者最遲30天內收到。

德拉瓦州幼兒教育協會(Delaware Association for the Education of Young Children)主席施耐德(Jamie Schneider)說,過程中有障礙和失誤,但獎金計畫最終出爐;他說,托兒服務成本很高,幼保人員理應得到更多。