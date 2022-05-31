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德拉瓦州幼保人員開放登記 將發1000元紓困

編譯周芳苑／綜合報導

德拉瓦州教育廰27日宣布開放接受幼保專業人士登記，登記者可獲州府1000元紓困款；凡年滿18歲、為德拉瓦州認可的兒童保育計畫工作、每周與兒童直接互動至少20小時且至少已工作90天的幼保專業人員，均可獲這筆款項。

德拉瓦州從1060萬元聯邦新冠紓困救助計畫(American Rescue Plan Act)資金中撥款；州教育廰長霍洛迪克(Mark Holodick)說，這波疫情凸顯托兒工作者對該州家庭的重要性。

霍洛迪克表示，疫情期間，許多獲許可的兒童保育計畫仍開放，讓孩童的家人繼續在醫院、懲教機構、警察和消防局以及其他重要崗位上工作。

州教育廰近幾個月建立安全數據收集系統，全面採集員工訊息並驗證資格；紓困款申請將開放兩個月，7月29日截止。

經驗證後，持照幼保人員若選擇直接存款，10內將收到款項，選擇郵寄支票者最遲30天內收到。

德拉瓦州幼兒教育協會(Delaware Association for the Education of Young Children)主席施耐德(Jamie Schneider)說，過程中有障礙和失誤，但獎金計畫最終出爐；他說，托兒服務成本很高，幼保人員理應得到更多。

德拉瓦州 教育 紓困

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